Isabel Guarch rinde homenaje al Mediterráneo y al cordón mallorquín con su nueva colección 'Salina'

Isabel Guarch se inspira en la memoria de la isla y en el pulso constante del Mediterráneo para dar vida a Salina, una colección que encuentra su origen en el cordón mallorquín, una de las expresiones artesanales más representativas de Mallorca. Símbolo de tradición, continuidad y vínculo entre generaciones, esta pieza de raíz cultural evoca los nudos marineros que durante siglos han unido historias, travesías y destinos.

Con Salina, Isabel Guarch reinterpreta este legado desde una mirada contemporánea, transformando el gesto ancestral de entrelazar en una colección de joyas que hablan de conexión, permanencia y arraigo. Cada pieza recoge la esencia del Mediterráneo a través de formas orgánicas, diseños entorcillados y una cuidada selección de gemas que evocan los colores y reflejos del mar.

El azul profundo de las gemas nos sumerge en la calma infinita del Mediterráneo, mientras que la luminosidad y la delicadeza de la madreperla recrea el brillo chispeante de la espuma al romper sobre la costa. Un juego de contrastes sutiles que traslada a cada joya la belleza de un paisaje que forma parte de la identidad de la isla.

La colección está compuesta por anillos realizados artesanalmente en oro amarillo de 18 quilates con diseño entorcillado, disponibles en diferentes tamaños y versiones con topacio azul y madreperla.

Salina incorpora también un espectacular collar de cinco vías de aguamarinas facetadas en suaves tonos celeste. Su diseño se completa con un broche de oro amarillo inspirado en el tradicional cordoncillo mallorquín, convirtiéndose en una de las piezas más representativas de la colección.

Collar de la colección 'Salina' / .

La propuesta se completa con unos pendientes de oro amarillo de 18 quilates con una selección de colgantes intercambiables en dos tamaños de madreperla con cristal roca y topacio azul. Diseñados para combinarse entre sí, permiten crear conjuntos versátiles que reflejan la luz, el movimiento y la esencia del Mediterráneo.

Sobre Isabel Guarch

Isabel Guarch es la segunda generación de una las familias joyeras con mayor tradición y prestigio de Mallorca. Su madre creó la firma Isabel Guarch en 1957 en un estudio privado y en muy poco tiempo logró convertirse en uno de los referentes de alta joyería gracias al boca a boca que resaltaba la calidad de sus diseños y el trato personal. Hace 30 años se produce el salto generacional e Isabel Guarch hija toma el relevo de su madre desarrollando su pasión por el diseño que le ha acompañado durante toda su vida conquistando a personalidades como la S.A.R Doña Leticia y S.M. La Reina emérita Doña Sofía.

A partir de 2005 Isabel Guarch crea anualmente una colección cápsula de piezas mediterráneas, inspiradas en la tradición, la cultura y el espíritu balear que reproduce el lifestyle de las islas, con marcado carácter intemporal e icónico. Surgiendo de un laborioso proceso creativo, cada una de las joyas son finalizadas cuidadosamente por un pequeño equipo de maestros artesanos de la isla; asimismo, manteniendo los más altos estándares de exigencia y calidad en sus creaciones, que contribuyen a la economía circular de la región y cuidan su medioambiente.

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Isabel Guarch ha creado un espacio premium en Palma, L´Atelier, con todas las medidas de seguridad y asesoramiento personalizado dedicado a la alta joyería para poder transmitir su personalidad. Además, sus diseños hoy en día se venden en toda España a través del e-commerce www.isabelguarch.com, en El Corte Inglés y exclusivos hoteles como Belmond La Residencia.