El Consell de Mallorca edita la publicación ‘Joan Miró y el despertar del arte contemporáneo en Mallorca. Miró y Pelaires 1969-1983’, una obra clave del proyecto Paysage Miró que profundiza en la relación del artista con la isla

El Consell de Mallorca edita la publicación

Joan Miró y el despertar del arte contemporáneo en Mallorca. Miró y Pelaires 1969-1983, un volumen exhaustivo que profundiza en la relación de Joan Miró con Mallorca y en su contribución decisiva al surgimiento y consolidación del arte contemporáneo en la isla.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha destacado que «Joan Miró estableció con Mallorca una relación única que fue mucho más allá de la inspiración artística. Este volumen nos permite entender, con rigor y profundidad, cómo este vínculo fue determinante para el desarrollo del arte contemporáneo en la isla, especialmente a través de su relación con la Galería Pelaires».

Esta monografía, editada por el Consell de Mallorca, es fruto de la investigación de la gestora cultural Magdalena Aguiló Victory y reúne las aportaciones de Pep Pinya y Niní Quetglas, fundadores de la Sala Pelaires, con el fin de ofrecer una mirada coral y rigurosa sobre una de las relaciones artísticas más relevantes de la historia reciente de Mallorca.

Un momento de la presentación / .

Precisamente, Aguiló ha destacado que «se trata de un estudio riguroso y ampliamente documentado sobre la vinculación de Miró con Mallorca a lo largo de toda su vida: desde sus primeros contactos con la isla durante la infancia hasta su muerte, con especial atención a los 14 años de relación con la Galería Pelaires, un periodo fundamental para comprender la producción tardía del artista y el papel de este ecosistema artístico en la proyección internacional del arte contemporáneo mallorquín».

El volumen forma parte del proyecto expositivo «Paysage Miró», que articula diferentes iniciativas de investigación, difusión y exhibición en torno a la figura de Joan Miró y su vinculación con la isla. En este contexto, la exposición vinculada a esta publicación puede visitarse todavía en el Museo de Mallorca hasta este lunes 15 de junio.

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La publicación se convierte en una herramienta fundamental para entender la dimensión histórica y artística de la relación entre Miró y Mallorca, y consolida su papel como uno de los grandes impulsores del lenguaje del arte contemporáneo en el territorio.