El catedrático de Fotografía Armando García Ferreiro imparte un taller en Binissalem

Armando García Ferreiro, licenciado en Bellas Artes y catedrático de Fotografía en la Escuela de Arte y Superior de Diseño Antonio Faílde de Ourense (Xunta de Galicia), impartirá el próximo 20 de junio (sábado) en Binissalem el taller de imagen y pensamiento Les veus de l’observació.

El taller tendrá lugar en el Casal de Cultura Can Gelabert de Binissalem (Carrer de la Portella) con horario de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas. Las plazas son limitadas y se pide previa inscripción (cangelabertdelaportella@gmail.com).

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Desde hace más de veinticinco años, García Ferreiro se dedica a la práctica e investigación docente en fotografía. Además de la enseñanza reglada, ha impartido talleres monográficos, asesorado a autores en sus proyectos, colaborado con instituciones en proyectos de innovación educativa y realizado estancias de trabajo dentro y fuera del país.