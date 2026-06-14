El catedrático de Fotografía Armando García Ferreiro imparte un taller en Binissalem
Tendrá lugar en Can Gelabert el próximo 20 de junio, bajo el título 'Les veus de l'observació'
Desde hace más de veinticinco años, García Ferreiro se dedica a la práctica e investigación docente en fotografía
Armando García Ferreiro, licenciado en Bellas Artes y catedrático de Fotografía en la Escuela de Arte y Superior de Diseño Antonio Faílde de Ourense (Xunta de Galicia), impartirá el próximo 20 de junio (sábado) en Binissalem el taller de imagen y pensamiento Les veus de l’observació.
El taller tendrá lugar en el Casal de Cultura Can Gelabert de Binissalem (Carrer de la Portella) con horario de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas. Las plazas son limitadas y se pide previa inscripción (cangelabertdelaportella@gmail.com).
Desde hace más de veinticinco años, García Ferreiro se dedica a la práctica e investigación docente en fotografía. Además de la enseñanza reglada, ha impartido talleres monográficos, asesorado a autores en sus proyectos, colaborado con instituciones en proyectos de innovación educativa y realizado estancias de trabajo dentro y fuera del país.
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