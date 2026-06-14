Binissalem rinde homenaje a Baltasar Bibiloni, figura clave del canto coral en Mallorca

Binissalem rendirá homenaje al músico Baltasar Bibiloni el próximo 4 de julio, con el nombramiento de Fill Il·lustre de la Vila, por sus méritos y su vinculación con el municipio, en el transcurso de un acto que se celebrará en el pati de Ca don Andreu 819 horas), y con un Concert Homenatge en la Església Santa Maria de Robines.

Considerado toda una referencia en el mundo musical, tanto por su vertiente pedagógica como compositiva, Baltasar Bibiloni es uno de los máximos responsables de la tradición musical que atesora Binissalem. “Cuando pensamos y sentimos la música coral, nuestro pensamiento se topa de repente con la personalidad de Baltasar Bibiloni. Él nos ha mostrado cómo podemos practicar, disfrutar y escuchar la música coral y, podemos también decir, la música en general. Pocas eran las corales en Mallorca o en Baleares cuando él, con bastante disciplina y sensibilidad, comenzó a dirigir la denominada Masa Coral de Binissalem”, afirman los responsables del Certamen Coral Binissalem que se celebra desde hace ya unos años.

Baltasar Bibiloni / Joan Frau

“Mediante su vocación docente inculcó a los maestros el hábito de cantar bien; a través de las composiciones, que aún sigue escribiendo, para todo tipo de conjuntos corales ha llegado a toda la sociedad coral del país; y haciendo valer su talante de líder ha conseguido que los grupos que han pasado por sus manos consigan cantar con gusto y cantar bien, dos aptitudes que él siempre ha defendido”, añaden.

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Pedagogo y compositor, no formalizó sus estudios musicales hasta concluir su carrera de Magisterio en Palma. Profesor de piano y de Pedagogía Musical por el Conservatorio Superior de Valencia, completó su formación en Barcelona con José Poch y García Gago. Su labor como músico es inseparable de su función como educador. Fue profesor de Música en la Escuela de Magisterio Alberta Giménez, en el Col·legi Monti-sion de Palma y profesor titular en la Escuela de Magisterio de la UIB. En 2024 recibió el Premio Jaume II que otorga el Consell. A lo largo de su carrera ha dirigido formaciones corales como la Coral de Sineu, la coral L’Aubada de Montesion, el Cort Cantilena y la Escolania dels Blauets de Lluc, además de componer varias obras.