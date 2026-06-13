Viva Suecia, unos veteranos del Mallorca Live Occident

El grupo Viva Suecia es ya un veterano del festival Mallorca Live Occident y este viernes noche ha repasado sus grandes éxitos. Unas 18.000 personas han acudido a esta primera jornada en el recinto de Magaluf, donde la música sonará hasta el domingo por la noche, cuando está prevista la fiesta de clausura con David Guetta.

Viva Suecia ha empezado a tocar a las 23.30 horas, cuando la banda británica The Libertines aún estaba actuando en el escenario de Es Jardí. Los de Murcia han invitado a cantar con ellos a Dani Fernández, que había actuado antes en el mismo lugar. Un sonido potente y el juego de luces les ha acompañado durante todo el concierto, en el que las miles de personas de público les han hecho los coros.

El grupo, considerado un referente del indie español, ha actuado en varias ocasiones en este festival, la última de ellas en 2023, aunque regresaron en 2024 al mismo recinto para tocar en Es Jardí.

En otro escenario, The Libertines, banda liderada por Pete Doherty, ha interpetado The Delaney, What Became of the Likely Lads y Boys in the Band para abrir boca.

Las miles de personas que esta noche han llenado el recinto de Mallorca Live esperan la actuación de The Prodigy, poco antes de las dos de la madrugada.