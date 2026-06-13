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Cuina amb memòria

Sopes amb tomàtiga i de paella

Dins la gran diversitat de sopes –no cal dir sempre que les sopes que es fan a Mallorca són mallorquines– potser aquestes són les més senzilles

Sopes de pella amb salsa

Sopes de pella amb salsa / DM

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Antoni Tugores

Quan la gent anava al camp, a treballar sovint de sol a sol, no es complicava la vida a l’hora de fer el dinar. Les famílies senzilles no sempre disposaven d’arròs o fideus –de manera especial durant els anys de la guerra i més encara al llarg d’una llarga i mísera postguerra– i no tenien gaire més remeis que recórrer a llescar unes sopes si es volia menjar «calent», aprofitant rosegons de pa o pa rostit. Presentam dues versions de sopes de camperol: una, vegetariana, molt simple; l’altra, que aprofitava els embotits i la xulla, amb una notable aportació calòrica, que es cremaria al llarg del dia.

SOPES DE PAELLA AMB TOMÀTIGA

Ingredients:

  • Llesques fines de pa
  • Una botella de tomàtiga en conserva o unes tomàtigues madures
  • Saïm
  • Oli
  • Alls
  • Llorer
  • Sal
  • Aigua

Preparació:

  • Posarem una paella al foc amb un pilotet de saïm o unes cullerades d’oli.
  • Hi abocarem una botella de tomàtiga en conserva casolana.
  • Hi afegirem uns quants alls aixafats, una fulla de llorer i sal.
  • Ho anirem girant. A la meitat de la cocció hi afegirem un tassó d’aigua, per aclarir i fer retre la salsa.
  • Quan hagi tornat a prendre el bull, introduirem llesques fines de pa rostit a la part de baix de la pella i ho deixarem coure uns minuts a molt poc foc.
  • «Les menjàvem ben calentes, contava Sebastià Llinàs Barceló, Garriguer o de sa Moleta (Son Macià, 1935); i si érem molts, hi havia la mateixa tomàtiga i les mateixes sopes... menjàvem menys i tots contents».

SOPES DE PAELLA

Ingredients:

  • Sopes o llesques fines de pa
  • Xulla dessalada de la panxa
  • Botifarró
  • Llonganissa
  • Saïm o oli

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Preparació:

  • Aquesta bomba calòrica (gens recomanable per a gent sedentària), es feia a cal repadrí patern de Puigpunyent d’en Sebastià Llinàs, que estava de garriguer a Son Serra de Marina.
  • Després de posar saïm o oli dins la paella, hi afegia tot seguit i tot plegat, talladons de xulla dessalada, de llonganissa i de botifarró.
  • Al cap d’uns minuts, quan la xulla era cuita i el porquim havia amollat el suquet corresponent, es posaven les llesquetes de pa davall de les tallades, que s’amaraven amb el greix resultant.
  • Per tal que no absorbissin tant de suc i retessin més, es banyaven una mica les llesques de pa. -No cal posar-hi sal.

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TEMAS

  • Mallorca
  • foc
  • sol
  • Guerra
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