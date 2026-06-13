El Mallorca Live Festival 2026 no se libra de los atascos en su primera jornada pese al amplio despliegue de tráfico
Las retenciones complicaron el acceso al recinto de Calvià durante la tarde del viernes, aunque el tráfico no llegó a quedar completamente paralizado gracias al dispositivo especial de movilidad
La primera jornada del Mallorca Live Festival 2026 volvió a poner a prueba la movilidad en los accesos a Calvià. Aunque el festival había advertido durante semanas de las restricciones al tráfico y recomendado evitar el uso del vehículo privado, muchos asistentes optaron por desplazarse en coche, lo que provocó importantes retenciones durante las primeras horas del evento.
Eso sí, a diferencia de lo ocurrido en otras grandes citas multitudinarias, el tráfico no llegó a quedar completamente bloqueado durante largos periodos de tiempo. Un importante despliegue de Policía Local y Guardia Civil reguló la circulación en los accesos al recinto.
Retenciones en la Ma-1 y en los accesos a Calvià
Uno de los puntos más complicados de la jornada fue la autopista de Ponent, donde se registraron algunas retenciones. La acumulación de vehículos ralentizó la llegada de cientos de asistentes que se dirigían al festival, especialmente en los kilómetros previos a la salida de Magaluf.
Desde la organización ya se había advertido de que numerosas calles permanecerían cerradas entre las 16.00 y las 23.00 horas, precisamente para facilitar la movilidad y garantizar la seguridad en los alrededores del evento.
Muchos conductores intentaron acceder por Santa Ponça
Ante las restricciones, algunos asistentes optaron por intentar llegar al recinto por la zona de Santa Ponça, aunque tampoco tuvieron éxito. El acceso por esa área estaba reservado exclusivamente para las personas que disponían de entrada VIP y parking VIP, por lo que muchos vehículos tuvieron que dar media vuelta.
Como consecuencia, numerosos asistentes acabaron dejando sus coches estacionados en Son Ferrer y completando el trayecto a pie, recorriendo alrededor de media hora caminando hasta alcanzar los accesos del festival.
La organización ha recomendado utilizar los servicios de transporte lanzadera habilitados para el evento en lugar del vehículo privado. Los principales puntos de salida son Son Moix y Son Bugadelles, donde los asistentes pueden dejar estacionado el coche en caso de necesitar desplazarse con vehículo propio antes de completar el trayecto en autobús.
Una movilidad exigente en una jornada de sold out
La elevada asistencia prevista para la primera jornada hacía prever complicaciones en los accesos, especialmente en una edición marcada por el sold out del viernes. Con la segunda jornada prevista para este sábado, la organización vuelve a insistir en la recomendación de utilizar las lanzaderas oficiales y planificar los desplazamientos con antelación para evitar nuevas retenciones en los accesos al recinto de Calvià.
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