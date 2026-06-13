Mallorca Live Festival 2026: estos son los artistas baleares que actúan hoy sábado y sus horarios

Tras una primera jornada marcada por el lleno absoluto y las actuaciones de algunos de los nombres más esperados del cartel, el Mallorca Live Festival 2026 afronta este sábado su segunda y última jornada. Entre los muchos conciertos programados, uno de los espacios que más expectación genera vuelve a ser el escenario La Isla, dedicado a proyectos emergentes y con algunas propuestas vinculadas al territorio balear.

Este escenario, impulsado por una productora que se define como creadora de "pequeñas islas" para generar encuentros inspiradores y auténticos, se ha consolidado como uno de los rincones más especiales del festival. Allí tendrán protagonismo varios de los artistas y grupos baleares que forman parte de la programación de este año.

Mon Joan Tiquat abre la jornada musical

La programación del escenario La Isla comenzará a las 18.05 horas con la actuación de Mon Joan Tiquat, que será el encargado de inaugurar la segunda jornada en este espacio. Su concierto se prolongará hasta las 18.50 horas y servirá para poner en marcha una tarde en la que la música local volverá a ocupar un lugar destacado dentro del festival.

Poco después, a las 19.15 horas, llegará el turno de Maribel Mayans, una de las artistas baleares incluidas en la programación de esta edición. Su actuación está prevista hasta las 20.00 horas.

Más tarde llegará uno de los tramos más intensos de la programación. A las 23.30 horas subirá al escenario Komodo García, que actuará hasta las 00.15 horas, coincidiendo con uno de los momentos de mayor afluencia de público en el recinto de Calvià.

Dónde ver a los artistas baleares en el Mallorca Live Festival 2026

Todos estos conciertos tendrán lugar exclusivamente en el escenario La Isla, uno de los espacios con personalidad propia dentro del recinto del Mallorca Live Festival en Calvià.