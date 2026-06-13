Guerra por las primeras filas: una avalancha de fans irrumple en el Mallorca Live Occident 2026 por la llegada de Aitana

El ambiente en el Mallorca Live Occident 2026, que se celebra este fin de semana en Calvià, ha sido de máxima intensidad desde el momento de la apertura de accesos. En cuestión de segundos, una avalancha de seguidoras ha entrado corriendo hacia el escenario principal. Desde que se han abierto las puertas del recinto sobre las seis de tarde cientos de seguidores de Aitana se han sentado frente al Estrella Damm donde está previsto que la artista barcelonesa actúe a las 23.30 horas.

Masificación, calor y primeras quejas en las primeras filas

Desde las seis de la tarde, cientos de asistentes ya se han colocado frente al escenario principal, muchos de ellos sentados directamente en el suelo a la espera del inicio de los conciertos. En la última hora, la situación ha derivado en una ocupación casi total de la zona frontal, donde incluso se ha formado un grupo de alrededor de un centenar de personas sentadas frente al escenario, aguardando la actuación de la artista barcelonesa.

Las asistentes, en su mayoría jóvenes, han descrito un ambiente de mucho calor, emoción y también incomodidad, y algunas han señalado que se han producido caídas en el momento de la carrera inicial, cuando las puertas del recinto se han abierto.

Guerra por las primeras filas: una avalancha de fans irrumple en el Mallorca Live Occident 2026 para la llegada de Aitana / Gabi Rodas

Un rasgo llamativo de la jornada es que muchas de las seguidoras visten camisetas azules en referencia a la gira ‘Cuarto Azul’ de Aitana, lo que ha teñido visualmente las primeras filas del recinto.

Cypress Hill, antes de Aitana en un cambio de ambiente

Antes del show de Aitana, que será el momento culminante de la edición de este año, cuando la organización espera cerca de 25.000 personas, desplegarán todo su arsenal los californianos Cypress Hill. Un grupo de hip hop originario de South Gate, formado en 1986 y con una trayectoria internacional consolidada tras vender decenas de millones de discos. Conocidos también por su postura a favor de la legalización del cannabis, su propuesta musical contrasta con el perfil mayoritariamente joven del público que espera a Aitana en las primeras filas. Será un cruce entre distintas generaciones, la que creció con el rap de una de las bandas más influyentes del hip hop, con la de uno de últimos fenómenos del pop patrio.

Esta coincidencia de estilos y públicos ha generado cierta polémica entre asistentes, ya que muchos seguidores de la artista han ocupado la parte frontal del escenario desde primera hora, dificultando la presencia del público del grupo en esa zona durante su actuación. El festival, que se desarrolla entre viernes y sábado en Calvià, continúa así con una de sus jornadas más concurridas y con mayor expectación en torno a su programación principal.