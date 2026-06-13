La prèvia
Cantates, Bach i més
Aquest cap de setmana inclou propostes amb quintets de corda, agrupacions vocals, recitals de piano i ballet
Com solem fer cada dissabte, aquí teniu algunes recomanacions musicals de cara al cap de setmana.
Com ja és habitual, podeu començar el dia anant a l’església de Sant Bartomeu d’Alaró, a l’orgue de la qual hi trobareu el tradicional concert matinal de les 11.30 hores, una cita ja consolidada per als amants de la música d’orgue.
Més tard, a l’església del Port de Sóller (20.30 hores), l’Ensemble Tramuntana interpretarà dos magnífics quintets de corda amb contrabaix, signats per Antonín Dvořák i Giovanni Bottesini. Es tracta d’un repertori poc habitual a les sales de concert mallorquines i que permet descobrir les possibilitats expressives d’una formació de gran riquesa sonora.
No gaire lluny, a Can Prunera de Sóller, també a les 20.30 hores, el pianista Magí Garcías i el violinista Aitor Hevia oferiran un recital dedicat a Clara Wieck i Johannes Brahms. La relació humana i artística entre aquests dos compositors constitueix una de les pàgines més fascinants del romanticisme musical europeu.
Una hora abans, a Palma, la llibreria La Biblioteca de Babel acollirà un recital de la cantant Aina Tramullas i del pianista Diego Hervalejo.
També a Palma, a l’església de Sant Felip Neri (20 hores), trobam una de les propostes més interessants del cap de setmana. Art Vocal Ensemble, sota la direcció de Llorenç Gelabert, presentarà un programa centrat en Johann Sebastian Bach i Jan Dismas Zelenka, dues de les grans figures del barroc centreeuropeu. El concert inclourà algunes de les seves cantates i que fou una de les principals vies d’expressió religiosa del segle XVIII, pensem que Les cantates de Bach constitueixen un dels monuments més extraordinaris de la història de la música. El compositor de Leipzig en va escriure prop de dues-centes que han arribat fins als nostres dies, destinades a les diferents festivitats de l’any litúrgic. En elles hi trobam una sorprenent síntesi entre profunditat teològica, bellesa melòdica i una escriptura contrapuntística que encara avui continua meravellant intèrprets i oients. Més desconegut per al gran públic és Jan Dismas Zelenka, compositor bohemi contemporani de Bach i actiu principalment a la cort de Dresden. Durant molts anys fou considerat una figura secundària, però la musicologia moderna l’ha reivindicat com un creador d’una originalitat extraordinària. La seva música destaca per les harmonies atrevides, la riquesa contrapuntística i una intensitat expressiva que sovint sorprèn per la seva modernitat.
La relació entre Bach i Zelenka és especialment interessant. Tot i que no es coneix una trobada documentada entre ells, Bach coneixia i admirava la música del compositor bohemi. De fet, diverses obres de Zelenka es conservaven a Leipzig i alguns estudiosos consideren que Bach el tenia en gran estima. Tots dos compartien una extraordinària habilitat en l’art del contrapunt i una profunda concepció espiritual de la música, encara que cadascun desenvolupà un llenguatge propi i perfectament identificable.
Una hora abans del concert, a les 19 hores, el divulgador Josep Lluís Pol oferirà la conferència Reptes científics a l’Europa de Bach, una activitat que permetrà contextualitzar el món intel·lectual del segle XVIII, una època en què música, matemàtiques, astronomia i filosofia avançaven sovint de la mà. L’entreteniment i el fet d’aprendre coses noves estan garantits.
Per als qui prefereixin altres disciplines artístiques, l’Auditòrium de Palma acull una Gala de Ballet Clàssic (19 hores), mentre que el Teatre Principal d’Inca rebrà el cantautor menorquí Cris Juanico, que presentarà el seu nou treball discogràfic Rosa des vents.
Finalment, dilluns, l’Auditori de Manacor serà l’escenari d’una trobada de diferents formacions corals i instrumentals que oferiran el seu bon fer en dues sessions consecutives, a les 17.30 i a les 19 hores.
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