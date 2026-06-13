Aitana inaugura su concierto en el Mallorca Live Occident ante gran expectación

El Mallorca Live Occident ha vuelto a convertir Calvià en el epicentro musical del inicio del verano en Baleares, con dos jornadas de conciertos que reúnen a algunos de los artistas más destacados del panorama nacional e internacional. En este contexto, la presencia de Aitana figuraba como uno de los grandes reclamos de la programación.

Desde la apertura de puertas del recinto, el ambiente ya anticipaba una noche marcada por la expectación, con numerosas asistentes situadas en las primeras filas del escenario principal a la espera del inicio de su espectáculo. Finalmente, la artista ha dado comienzo a su actuación a las 23.30 horas, dentro del marco de su gira 'Cuarto Azul', en un ambiente de máxima expectación.

Con el tema '6 de febrero' se ha dado el pistoletazo de salida a uno de los conciertos del verano, en un momento en el que la cantante transita hacia un estilo más adulto y con tintes electrónicos.

Calvià, epicentro musical del fin de semana

El festival, que se celebra en Calvià este viernes y sábado, consolida su posición como una de las citas musicales más relevantes del calendario estival en Mallorca. La edición de este año reúne propuestas diversas en varios escenarios, con una clara apuesta por combinar artistas consolidados y nuevas voces de la escena actual.

En el caso de Aitana, su regreso a este escenario llega dos años después de su anterior paso por el festival, cuando ya protagonizó uno de los momentos más comentados de la edición. En esta ocasión, su actuación se enmarca en una nueva etapa artística, con un público especialmente entregado desde los primeros compases del concierto.