Unas 400 personas trabajarán en el montaje del concierto de Alejandro Sanz en Palma

El montaje para el esperado concierto que Alejandro Sanz ofrecerá en el Estadi Mallorca Son Moix el próximo día 17 de junio ya ha empezado y promete ser algo “espectacular”, en palabras de Miki Jaume, máximo responsable del Grup Trui.

Unas 400 personas participarán desde este fin de semana hasta el día del concierto en la carga, montaje estructural, instalaciones y seguridad. Un equipo que reunirá a técnicos (aparejadores, especialistas en sonido, iluminación, vídeo), eléctricos, personal de carga y operadores de maquinaria para levantar un escenario de 18 metros de altura y cerca de 50 de longitud. Para tal misión el lunes desembarcarán en Palma once tráileres con todo tipo de materiales.

A partir del lunes 400 personas trabajarán simultáneamente para tenerlo todo listo el día del concierto / Guillem Bosch

A día de hoy ya se han vendido más de 20.000 entradas y según la organización se está “cerca del sold out”. Precisamente con un cartel de “entradas agotadas” inició hace unos días Alejandro Sanz su gira española. Lo hizo en el estadio de La Cartuja, en Sevilla, ante un público entregado desde la primera canción. El autor Corazón partío, El alma al aire, Amiga mía y muchos otros éxitos se reencontrará con su parroquia mallorquina tras once años alejado de los escenarios de la isla. Su última actuación fue en la plaza de toros de Palma aunque la más recordada es la que ofreció en un histórico concierto ante 25.000 personas en el Hipódromo de Son Pardo.

Con Alejandro Sanz se inaugurará la presente edición del ciclo Mallorca Concert Series, que continuará el 23 de junio con Alan Parsons y el 26 del mismo mes con Sergio Dalma.

Miki Jaume ha subrayado que el Mallorca Concert Series va mucho más allá de la promoción exterior de la isla. "No solo ponemos a Mallorca en el mapa musical europeo, sino que activamos el tejido económico local y apostamos por el producto de proximidad", ha destacado. Una filosofía que encuentra su reflejo natural en el respaldo del Govern a través del Fondo del Impuesto de Turismo Sostenible, cuyo apoyo refuerza el compromiso del certamen con el desarrollo cultural, social y medioambiental de la isla.

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Miki Jaume, responsable del Grup Trui / Guillem Bosch

El concierto de Alejandro Sanz dará comienzo a las 22 horas. La Fan Zone se abrirá al público a las 17.30 mientras que las puertas del Estadi lo harán a las 19.30 horas.