Cuenta atrás para el Mallorca Live Festival 2026: el escenario La Isla lanza un comunicado tras el incendio en Magaluf

Se cuentan las horas para el arranque del Mallorca Live Festival 2026 en el recinto de Calvià, donde miles de asistentes esperan el inicio de una de las citas musicales más importantes del verano en Baleares. Sin embargo, la edición de este año llega marcada por un contexto emocional inesperado a pocas horas de abrir puertas.

En paralelo a los últimos preparativos del festival, el escenario La Isla ha emitido un comunicado en el que expresa su pesar por los hechos ocurridos recientemente en la zona, en un momento en el que el evento se dispone a comenzar su programación en cuestión de horas.

El escenario La Isla, impulsado por una productora que se define como creadora de “pequeñas islas” para generar encuentros inspiradores y auténticos, ha querido trasladar un mensaje público en la antesala del inicio del festival. En su comunicado, la organización ha señalado: “Queremos enviar nuestro más sincero pésame a las familias afectadas por el incendio. Son nuestros familiares, vecinos y amigos. En esta edición, todas nuestras canciones y todas nuestras historias irán dedicadas a ellos”.

El incendio en Magaluf que ha conmocionado a Calvià

El comunicado está relacionado con el incendio doméstico ocurrido durante la madrugada de ayer en la localidad de Magaluf, en el municipio de Calvià, un suceso que ha tenido un fuerte impacto en la zona en la que se celebra el festival. Según la información conocida, un bloque de viviendas en Magaluf se vio afectado por un incendio en el que fallecieron dos personas y otras 28 resultaron afectadas por inhalación de humo y golpes de calor, generando una profunda conmoción en el entorno local.

La programación del escenario La Isla: dos días de música y dedicación

El escenario La Isla abrirá hoy su programación dentro del Mallorca Live Festival 2026 con una propuesta artística que combina sonidos emergentes y proyectos consolidados en la escena alternativa. Durante la jornada de hoy, pasarán por este espacio Veënkman, La 126, The Paisley Daze, Carmesí, Parfavar, Amura y Anabel Lee, en una programación que se desarrollará a lo largo de la tarde y la noche del arranque del festival.

Mañana será el turno de Mon Joan Tiquat, Maribel Mayans, Perfecto Miserable, Exsonvaldes, Komodo García, Carmen y María y Rata, completando así dos jornadas en las que la música convivirá con el mensaje de recuerdo lanzado por el propio escenario.