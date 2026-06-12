Dani Fernández y La Plazuela ponen a bailar al Mallorca Live Occident 2026
El recinto de Magaluf ofrece música hasta las cuatro de la mañana en esta primera jornada del festival
Dani Fernández y el dúo andaluz La Plazuela han puesto a bailar al público del Mallorca Live Occident 2026. Sus actuaciones han congregado a miles de personas ante los escenarios en los que han tocado.
Sus conocidas canciones Todo cambia y Clima tropical han abierto el concierto de Dani Fernández, que repite en este festival, aunque en esta ocasión ha actuado en el escenario principal. En cuanto han sonado los primeros acrodes de guitarras, el público ha alzado sus móviles para capturar el inicio de su actuación. “Me hace muchísima ilusión estar aquí”, ha dicho el cantante, que ha empezado a tocar puntual, a las nueve de la noche, una “hora mágica”. Esta es una de las primeras apariciones del artista tras la caída que sufrió en abril en el Roig Arena y tener que ser operado. “Hemos venido a pasarlo bien, no os oigo, Mallorca”, ha animado desde el escenario. Además de sus temas más conocidos, también ha interpretado de Si te vas, de Extremoduro y la canción Sin vergüenza, que lanzó junto a Arde Bogotá.
Pero Dani Fernández no ha sido el único que ha aglutinado a un numeroso público. También los granadinos La Plazuela han hecho saltar y bailar a otras tantas miles de personas que han disfrutado con su mezcla de flamenco, electrónica y neofunk que han desplegado en el escenario Es Jardí.
También esta tarde, el numeroso grupo 31Fam ha llenado el escenario Mallorca con sus ocho integrantes más las cuatro bailarinas, ofreciendo una música urbana en catalán y su particular puesta en escena, con apariencia de chicos formales con corbata.
Cerca de las 22 horas, el recinto del Mallorca Live va llenándose. Además de la música en directo, que sonará hasta las cuatro de la madrugada, en este festival hay otro tipo de oferta, como la gastronómica, con la posibilidad de comer desde unas patatas fritas a jamón al corte. En esta noche, uno incluso se puede hacer un tatuaje en el espacio habilitado para ello.
Tras Dani Fernández, llegará The Libertines, en el escenario Es Jardí, y después, a las 23.30, empezará Viva Suecia, habituales de este festival. The Prodigy tiene previsto tocar a la 1:45.
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