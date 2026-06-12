Arranca Mallorca Live Occident 2026

El festival Mallorca Live Occident 2026 ha arrancado este viernes, 12 de junio, con las actuaciones de Vënkman en el escenario La Isla y de Melohman en La Plaza, mientras los primeros asistentes cruzaban las puertas del recinto de Magaluf.

Ante el escenario principal, donde en un par de horas actuará Dani Fernández y después lo hará Viva Suecia, ya espera una pareja de amigos de Alemania seguidores de The Prodigy, que tiene previsto empezar a tocar a la 1:45 horas. “Vamos a todos sus conciertos, hemos estado en Japón, Australia, Estados Unidos…”, han explicado desde la primera fila, donde ya aguardan también seguidoras de Dani Fernández.

Mallorca Live Occident cuenta con seis escenarios que irán alternando los conciertos hasta las 4 de la madrugada. The Libertines, Belén Aguilera, La Plazuela, Ultraligera y los artistas de Baleares Paz Aguado, Adam Guerrero, Mar Grimalt, Zulu Zulu y Gÿe forman parte del cartel de esta primera jornada.

El escenario La Isla ha manifestado su solidaridad ante el incendio mortal ocurrido este pasado jueves en Magaluf. “Todas nuestras canciones y todas nuestras historias irán dedicadas a las familias afectadas por el incendio”, han comunicado.