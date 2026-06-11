Jon Kortajarena: "En muchos proyectos no tengo opción a hacer audiciones por venir de la moda"

En la banda de narcos de 'El Inmortal', la serie de Movistar Plus+, no todos son matones. También hay un presentador de televisión que les sirve de enlace con el mundo del famoseo de Madrid. Lo interpreta una actor que se ha movido entre muchos 'vips' gracias a su trabajo como supermodelo: Jon Kortajarena. Este jueves 11 de junio se estrena la tercera y última temporada de la ficción sobre los Miami.

—Al principio de la temporada vemos a su personaje, Caballero, apartado de la banda porque está dentro de un 'reality'. ¿Qué puede contar de cómo evoluciona en estos últimos episodios?

Después de la segunda temporada, cuando pierde todo lo que había construido a nivel profesional, ir a 'Gran Hermano' es para él una última oportunidad para reinventarse. Es la primera edición y se lo venden casi como un experimento social, pero rápidamente se da cuenta de que no es así. En una escena incluso dice algo como: “Yo tendría que estar presentando esto, no concursando con esta panda de gente vulgar”. Automáticamente se coloca por encima y siente que el formato no está a la altura de lo que él cree que es.

—Interpreta a un presentador, pero que tiene tratos con una banda de narcotraficantes. ¿Ha sido difícil no juzgar al personaje?

No lo he juzgado. Al final mi trabajo como actor es entenderlo y empatizar a saco: cuanto más empatize, más puedo profundizar, darle capas y hacer que el personaje quede más completo.

—Cuando le llegó el papel de Caballero y le dijeron que la serie se inspiraba en la banda de los Miami, muy activa en los años 90, ¿tuvo curiosidad por investigar sobre ellos?¿Buscó noticias de lo que hicieron?

Sí, claro. Yo no conocía nada de los Miami. Además era una banda muy centrada en Madrid y yo era pequeño en esa época, así que no estaba familiarizado con ellos. Pero cuando empecé a investigar y vi quiénes eran estos bestias, me pareció una historia fascinante para poder contarla en una serie, con esa mezcla de los años 90, la violencia, las drogas… También me daba miedo que pudiéramos romantizar temas tan peligrosos como la violencia o las drogas. Y lo bueno que ha tenido esta serie es que, al haber hecho tres temporadas, hemos tenido tiempo de enseñar las luces, pero también las sombras, que todo tiene un precio. Caballero en la primera temporada era un poco el glamur, el exceso, las fiestas, el techno, todas esas cosas que parecen tan emocionantes… Pero en la segunda temporada paga el precio de todo eso, lo pierde todo, está destruido emocionalmente. Ha estado muy bien haber podido darle el arco completo al personaje para que no se quedara en lo superficial.

—¿Vio muchos programas de los años 90 para construir a su personaje, ese presentador desfasado?

Al principio sí, para entender su faceta más profesional. Vi 'Esta noche cruzamos el Mississippi', 'Furor', 'Sorpresa, sorpresa'… Un montón de programas de la época, porque una cosa es verlos de niño en la tele, en casa de tu abuela, y otra verlos como adulto entendiendo el contexto, con los egos que tenía que dar que te viera un país entero. Porque ahora las audiencias están mucho más repartidas, pero en aquella época si tenía éxito te veía todo un país, y qué consecuencias tendría eso. Todo eso me ayudó a ir llenando de capas la personalidad del personaje y el momento que estaba viviendo. Creo que ha sido uno de los papeles que más he disfrutado en mi vida.

Jon Kortajarena, en 'El Inmortal' / MOVISTAR PLUS+

—Nunca ha querido decir abiertamente en qué presentador se inspiró para interpretarlo, pero hubo uno que se dio por aludido y se enfadó. ¿Le supo mal?

No voy a entrar en eso. Yo he construido el personaje con muchas referencias, no con una sola, así que hay muchas inspiraciones. Quizá en la primera temporada sí había un poco más de fidelidad a la historia de los Miami, pero en esta tercera está todo muy ficcionado. Así que he construido mi personaje a base de gente que no conozco y he podido proyectar una imagen de ellos, personas que he conocido en el mundo de la moda, con rasgos superexcéntricos o superviciosos... Al final hay gente a lo largo de tu vida que te va marcando por diferentes razones y cuando construyes un personaje te acuerdas de esa persona que te inspiró eso. Pero eso no quiere decir que esa persona sea así.

—¿Cree que Caballero puede marcar su carrera, que puede haber un antes y un después de 'El Inmortal' tras las tres temporadas de la serie?

Yo creo que esas cosas se ven más a largo plazo porque en el momento presente es más difícil valorarlo. Pero desde luego que a nivel personal sí. Es un papel que me ha dado más confianza como actor, me ha permitido volar, confiar en las elecciones que hago a la hora de crear un personaje y poder construirlo. En esta serie, por ejemplo, hay escenas con más diálogo donde vas con el texto muy bien aprendido, por supuesto, pero luego también hay mucho espacio para la improvisación. Explorar eso me ha hecho ver que tengo intuición y que puedo confiar en ella. Creo que el trabajo es superimportante, pero cuando ya está hecho y es sólido, hay que dar también espacio a la intuición. Por supuesto, haciéndolo siempre desde las directrices que te vaya mandando el director y respetando el trabajo de tus compañeros. Pero sí que es un personaje que voy a guardar con muchísimo cariño porque me siento afortunado por lo que me ha dejado a nivel personal y porque también sé que no hay muchos papeles ni muchas series así. Haber sido parte de algo tan especial te marca.

Jon Kortajarena y Carlos Scholz, en la tercera temporada de 'El Inmortal' / MOVISTAR PLUS+

—¿Trabajando como actor ha sentido prejuicios en la industria por venir del mundo de la moda?

Sí, claro. Y todavía siento que en muchos proyectos ni siquiera tengo opción a hacer audiciones por venir de donde vengo, no necesariamente porque no pueda hacerlo. Sé que venir de la moda tenía unos pros y unos contras y hay que lidiar con todo, no me puedo quedar solo con una parte. Creo que con trabajo, teniendo paciencia y al seguir preparándome como actor confío en que sigan llegando proyectos interesantes. Lo bueno es que a día de hoy estoy en un momento en el que no tengo que cogerlo todo sí o sí: elijo lo que me gusta dentro de lo que me ofrecen y de lo que tengo acceso. Pero aspiro a, poco a poco, ir accediendo a otro tipo de personajes y de historias que también puedo hacer, porque un físico no limita tanto. Al final soy actor y puedo cambiar la imagen que tú percibes de mí como Jon Kortajarena. Eso es lo que tengo que ir demostrando poco a poco. Creo que 'El Inmortal' y el personaje que he tenido en 'Machos alfa' ayudan a mostrar registros distintos. Y ahí estamos: construyendo una carrera poco a poco. Desde luego yo veo mi futuro aquí, voy a seguir luchando, trabajando y preparándome.

—¿Es verdad que quería ser actor desde que tenía 17 años, incluso antes de empezar como modelo?

Sí, ha sido siempre mi vocación. Imagínate que ser modelo para un chico como yo, de barrio, hijo de peluquera, era algo tremendamente lejano, pero surgió y lo aproveché. Estoy agradecidísimo, me lo he pasado teta. Pero yo siempre quise ser actor, y en cuanto tuve la oportunidad, me formé y fui en esa dirección. Luego la vida te va llevando y te va dirigiendo. Una cosa es hacia dónde tú quieras ir y cómo quieras llegar a determinados sitios, pero a veces la vida tiene planes diferentes. Y eso no quiere decir que no vayas a llegar a los lugares que te has propuesto, simplemente que el camino es diferente al que tenías en la cabeza y puede ser incluso más interesante de lo que te podías imaginar. Así que creo que hay que tener un plan, hay que trabajar, hay que tener un poquito de suerte, pero también tienes que dejar que la vida te guíe por los sitios que tiene planeados para ti.

—Si tuviera que quedarse con una enseñanza que le ha dejado el personaje de Caballero, ¿cuál sería?

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Me ha enseñado muchas cosas, y no quiero juzgarle, pero sería que todo tiene sus luces y sus sombras, y que no puedes coger una cosa sin la otra. A Caballero le pasaba eso: quería las luces, pero no las sombras. Y hay un momento en el que la vida te obliga a enfrentarte a esas sombras para aprender y evolucionar.