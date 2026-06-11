Estrella Damm presenta su tradicional anuncio de verano con la intervención en catalán de Rels B
La firma conmemora siglo y medio de historia con una oda al Mediterráneo y un reparto repleto de celebridades
Estrella Damm ha lanzado este jueves su campaña de verano, que tiene como lema 'La llegenda del Canyut', con la que quiere celebrar los 150 años de historia de la empresa, según ha informado la compañía en un comunicado.
La campaña es "una historia de amor por el Mediterráneo que homenajea los valores, la cultura y el estilo de vida que la han inspirado desde sus inicios".
Lo explica a través de la historia de Canyut, explicada por figuras de la gastronomía, la música, el cine, el deporte y la creación de contenido que "encarnan los valores que han inspirado a la marca".
Entre el gran elenco de famosos que participan en el cortometraje se encuentra el cantante mallorquín Daniel Heredia Vidal, más conocido como Rels B. El artista palmesano, una de las figuras más influyentes de la música urbana española en la actualidad, comparte pantalla con actores y actrices de la talla de Álvaro Cervantes, Laia Costa, Oriol Pla, Mireia Oriol, Paula Malia o Iria del Río; también con cantantes como Santi Balmes, Mushka o Greta; futbolistas como Marc Cucurella, Claudia Pina y Eric García; el cocinero Jordi Roca y creadores de contenido como Jéssica Goicochea, Àngela Mármol y Nil Ojeda.
La banda sonora de la campaña la ha realizado la banda estadounidense 'The beach boys' con 'Wouldn't be nice'.
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