Carme Riera y Joana Marcús comparten charla y sus 'manías' como escritoras

Carme Riera y Joana Marcús, dos escritoras mallorquinas de generaciones diferentes, han compartido este miércoles, 10 de junio, una charla en los jardines de la Fundació Miró Mallorca, ante un numeroso público, mayoritariamente femenino y con gran presencia de jóvenes, en la que han hablado de cómo son sus procesos creativos, qué lecturas les han marcado en su vida y cuál es la relación que mantienen con sus lectores. Este ha sido uno de los actos principales de la programación especial que la librería Rata Corner ha llevado a cabo esta primavera para celebrar sus primeros diez años.

La autora de Te deix, amor, la mar com a penyora, Premio Nacional de las Letras Españolas, Premio Nacional de Narrativa, Premi Sant Jordi de novela y académica de la RAE, ha comenzado la charla recordando que la primera vez que oyó hablar de Marcús fue un día estando con sus nietas y una prima de ellas, algo más mayor, que ya seguía a la joven autora. “Ahora le podré decir que eres una chica simpática y, a mí, que me gusta mucho esta palabra, normal. Normal, porque si fueras muy VIP, no me gustarías nada”, le confesó Riera a la joven escritora, que cuenta con más de 70 millones de lectores y ha vendido más de dos millones de libros.

La periodista Marta Pérez planteó cuestiones a las dos novelistas, que también han respondido preguntas del público y, después de la charla, han firmado ejemplares de sus libros. La de esta tarde ha sido la oportunidad de conocer mejor a las dos escritoras y sus 'manías' a la hora de afrontar un nuevo proyecto. Carme Riera explicó que escribe una misma novela en dos ordenadores distintos, uno para la versión en castellano y otro para el catalán, y va avanzando en paralelo capítulo a capítulo. “Ir de un idioma al otro te hace corregir los defectos del primero”, comentó sobre esta forma de trabajar. Sobre el hecho de tener dos lenguas, consideró que “es un lujo”. “Me gusta mucho defender mi catalán, la variante dialectal de aquí y el castellano, que empleo muchas veces, porque creo que las lenguas son vidrios a través de los cuales vemos el mundo y ampliarlos siempre va muy bien”, añadió.

Por su parte, Joana Marcús utiliza siempre una plantilla de Word y tiene diferentes novelas en marcha, porque necesita tener estímulos diferentes y eso le permite no caer en bloqueos. Escribe siempre en castellano porque fue la lengua en la que empezó a publicar en la plataforma de internet Wattpad y le sirve para disociar a la Joana escritora de la Joana “normal”.

“Al contrario que Joana, que puede tener varias historias abiertas, yo solo puedo tener una, porque los personajes me los llevo a dormir, me despierto con ellos, estoy todo el día con esta sensación de vivir dos vidas: la mía normal y, después, la de los personajes y la historia que estoy contando”, dijo al respecto Riera.

Las dos novelistas recordaron cómo se aficionaron a la lectura. A Joana Marcús le recomendaron leer media hora al día por su dislexia y fue un libro de Carlos Ruz Zafón, El príncipe de la niebla, el que le despertó este placer. Carme Riera rememoró que a ella le costó mucho aprender a leer, para preocupación de sus padres y de las monjas que le daban clase: “Tú leías con dislexia, pero yo, cuando me daban una cosa para leer y no sabía, me la inventaba”, le comentó a su colega. Fue el día que su padre le leyó “el poema absolutamente precioso” Sonatina, de Rubén Darío, cuando se propuso aprender a leer. Y lo logró, con la ayuda de un profesor particular. Y a partir de ese momento entraba en la biblioteca familiar y “cogía cualquier cosa”. “Y me encontraron leyendo la Sonata de Otoño de Valle Inclán, donde había una cosa que decía los pecados de amor deben ser perdonados, y yo decía, ¿qué debe ser eso de los pecados de amor? No lo entendía… Por lo tanto, mi padre cerró la biblioteca con llave para que no leyera. Y cuando alguien realmente me pregunta ¿qué haría usted para que la gente lea? Yo digo que prohibir la lectura, porque si la prohibimos, a lo mejor la gente leería más”.

En cuanto a qué les empuja a escribir, las dos hablaron de necesidades vitales. “Cuando empecé, y te diría que todavía sigue siendo un poco así, era una manera de sacar sentimientos que tal vez no hablaba de manera habitual con mis familiares, con mis amigos, por mucho que los quisiera y por mucha confianza que tuviéramos. De alguna manera los trasladaba a mis personajes y a través de ellos los sacaba, me desahogaba y me sentía mejor y sentía que su camino, de alguna manera, también era el mío. Era una manera de quitarme este demonio de dentro y creo que aún lo es, que cuando tengo un sentimiento que no sé cómo sacarlo, escribir sobre ello me ayuda mucho, me ayuda a liberarme”, compartió Marcús. “Yo porque no lo puedo evitar, a lo mejor si lo pudiera evitar, no lo haría, porque conlleva mucho trabajo, estás obsesionado mientras estás con ese libro. Pero me va muy bien porque es como comprender el mundo a través de las palabras, es decir, intentar darle un sentido a un mundo que es tan bestia, por otro lado, con tantas cosas horribles como las que pasan. Intentar recrear este mundo me ayuda, en cierta manera, a comprenderlo y por eso lo hago”, expuso Riera.

Cada una en su tiempo, en circunstancias y con medios muy diferentes, sintieron la presión de escribir un segundo libro tras un primer éxito, coincidieron, y ambas agradecieron ayer la respuesta de su público.

La charla también sirvió para saber que Carme Riera suele leer más de un libro al mismo tiempo (tiene pendiente el último de Luis Landero porque ahora está centrada en tres biografías de Emilia Pardo Bazán) y que, sin dudarlo, recomendaría leer El Quijote, mientras que Marcús prefiere leer los libros de uno en uno, ahora está con una biografía de Michael Jackson. Y mientras la autora de Dins el darrer blau hace anotaciones a lápiz en las páginas, Marcús prefiere doblar una esquina para recordar que en ese punto ha leído algo que le ha llamado la atención.

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A propuesta de Marta Pérez, las dos autoras se recomendaron mutuamente uno de sus libros. Carme Riera preguntó primero a Marcús sobre sus gustos y después le propuso Vengaré tu muerte. Por su parte, la escritora de sagas de romance, fantasía y misterio juvenil le aconsejó leer su última novela: Los ecos de Jude.