Astiberri Ediciones, Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural 2026

Astiberri Ediciones, que cumple 25 años de existencia, ha sido distinguido este jueves con el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural de 2026 por "su inestimable contribución al elevar el cómic a la categoría de alta literatura y por la enorme ambición artística de un catálogo que testimonia su espíritu exigente".

"Ha construido su prestigio apostando por formatos cuidados y obras con un marcado sello de autor", ha señalado asimismo el fallo del jurado, que lo califica como "referente indiscutible del panorama editorial independiente" y valora que sus publicaciones "abordan temas complejos como la memoria histórica, el periodismo de guerra, la biografía y la crítica social".

Este premio, concedido por el Ministerio de Cultura y dotado con 30.000 euros, busca distinguir el conjunto de la labor editorial de una persona física o jurídica que haya destacado por su aportación sobresaliente e innovadora a la vida cultural española. "El buen hacer editorial ha consolidado las carreras de figuras nacionales fundamentales con la publicación de obras que se han convertido en emblemáticas y, a la vez, ha tendido puentes culturales con la traducción de creadores internacionales relevantes", ha añadido el jurado asimismo.

Entre los primeros, se encuentran autores de una larga lista como Paco Roca, Laura Pérez, Alfonso Zapico o David Rubín, que de su mano han podido exportar sus obras al extranjero de su mano, mientras que entre los segundos aparecen nombres como Craig Thompson, Alberto Breccia, Jason, Baru, Shigeru Mizuki, Guy Delisle, Jason, Jeff Lemire, Yaro Abe o François Bourgeon. El jurado además ha expresado que "con un cuarto de siglo de historia y mil títulos vivos, su gestión sólida y coherente sigue atrayendo a nuevos públicos gracias a la variedad y a la belleza técnica y la estética de sus libros".

Astiberri Ediciones nació en Bilbao en marzo de 2001 y en este cuarto de siglo de existencia ha reunido una trayectoria especialmente fructífera en el salón Comic Barcelona, convirtiéndose en la editorial de cómic con un mayor número de nominaciones en los últimos años.

El jurado ha estado presidido por María José Gálvez Salvador, directora general del Libro, del Cómic y de la Lectura del Ministerio de Cultura, mientras que como vicepresidente ha actuado Jesús González González, subdirector general de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas. Entre los vocales, destaca la participación de Carlos Rodríguez Pérez (Carlos Rod) en representación de Ediciones La Uña Rota, galardonada en 2025.

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Desde que este premio se concedió por primera vez en el año 1994, cuando lo recibieron Tusquets y Anagrama, ha recaído en editoriales tan conocidas como Alianza, Gredos o Cátedra. También en el ámbito del noveno arte lo ha recibido previamente Norma Editorial.