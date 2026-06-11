Álex Grijelmo, elegido para ocupar la silla 'o' de la RAE

El periodista y escritor Álex Grijelmo (Burgos, 1956) ha sido elegido por el pleno de la Real Academia Española (RAE) para ocupar la silla 'o' de esta institución, vacante desde el fallecimiento del académico Antonio Fernández de Alba el 7 de mayo de 2024. La votación ha salido adelante en el pleno celebrado este jueves por la tarde, a puerta cerrada, en la sede de la institución, según han indicado a EFE fuentes de la RAE.

La candidatura de Grijelmo, expresidente de la Agencia EFE y responsable del 'Libro de estilo' del diario 'El País', donde ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional, contaba con el aval de tres académicos, tal y como estipulan las normas de ingreso: Juan Luis Cebrián, José Antonio Pascual y Salvador Gutiérrez Ordóñez.

Fue proclamado candidato el pasado 28 de mayo; en el pleno del día 4 de junio se efectuó la lectura de elogios y méritos y este jueves ha tenido lugar la votación definitiva. Para tomar posesión de su plaza, el nuevo académico tendrá que leer su discurso de ingreso en la corporación, para lo cual el reglamento fija un plazo máximo de dos años.

Doctor en Periodismo por la Universidad Complutense, Grijelmo ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en el diario 'El País', con cargos como redactor jefe de las áreas de Madrid, Sociedad y Deportes y subdirector en su última etapa en el periódico.

Ha sido director periodístico de la cadena de periódicos locales y regionales del grupo Prisa, director general de Contenidos de Prisa Internacional y director de la Escuela de Periodismo UAM-EL PAÍS.

Entre 2004 y 2012 fue presidente de la Agencia EFE y, desde este cargo, impulsó en 2005 la creación de la Fundación del Español Urgente, relanzada en 2020 como FundéuRAE, con el patrocinio de la Real Academia y con Grijelmo como uno de sus patronos.

Es también autor de varios libros sobre el lenguaje y la comunicación, como 'El estilo del periodista' (1997), 'Defensa apasionada del idioma español' (1998) y 'El genio del idioma' (2004).

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El pleno de la RAE cuenta con un total de cuarenta y seis sillas. Actualmente, está también pendiente la lectura de los discursos de ingreso de la filóloga Cristina Sánchez López, elegida para ocupar la silla 'p', vacante tras el fallecimiento de Francisco Rico, y la del escritor Sergio Ramírez, quien ocupará la silla 'L', que dejó vacante Mario Vargas Llosa.