El Teatre Principal de Palma cerrará su 40 Temporada de Ópera con Rigoletto, de Giuseppe Verdi, de la que habrá funciones los días 17, 19 y 21 de junio, para las que ya se han agotado todas las localidades.

Rigoletto es uno de los grandes títulos del repertorio clásico operístico y, junto con La traviata e Il trovatore, forma parte de la trilogía más popular del compositor Giuseppe Verdi, quien la estrenó en 1851 en La Fenice de Venecia por encargo del propio teatro, ha recordado el Principal. Es una ópera en tres actos, con libreto en italiano de Francesco Maria Piave, colaborador habitual del célebre compositor.

Esta producción de Rigoletto es una puesta en escena de la directora veneciana Elena Barbalich y cuenta con la dirección musical del español Oliver Díaz. Los papeles solistas están interpretados por el barítono Damiano Salerno (Rigoletto), el tenor Filip Filipovic (Duca di Mantova), la soprano Génesis Moreno (Gilda), la mezzosoprano Begoña Gómez (Maddalena), el bajo Niall Anderson (Sparafucile), el barítono Toni Marsol (Conte di Monterone), el barítono Carlos Daza (Marullo), el tenor Albert Casals (Borsa), la soprano Irene Mas (paje de la duquesa), la mezzosoprano Ainhoa Zubillaga (Giovanna), la mezzosoprano Vega Escribano (Contessa di Ceprano) y el barítono Cristòfol Romaguera (Conte di Ceprano). Tomasso Lagatolla firma la escenografía y el vestuario, mientras que el diseño de la iluminación es de Simone de Angelis.

El Principal destaca que Rigoletto supone la clausura de una temporada de ópera en la que se han agotado entradas en otros dos títulos, La corte de Faraón y Der fliegende Holländer, y que ha recibido a más de 11.000 espectadores. El programa ha contado con Tosca, de Puccini; el espectáculo infantil Patatrac, las burlas de Falstaff, basado en la ópera de Verdi; la zarzuela La corte de Faraón, de Vicente Lleó; Der fliegende Holländer, de Richard Wagner; el Concierto de Pascua dedicado a la Messa di Requiem, de Gaetano Donizetti y La voix humaine, de Poulenc.

Noticias relacionadas

Desde el Teatre Principal se señala que "los grandes hitos de la temporada" han sido el regreso de la zarzuela, el primer Wagner escenificado, el debut de Simon Orfila como Scarpia en Tosca, la contemporaneidad de La voz humana en cartel, el debut de una directora musical mallorquina, Gemma Camps, y, sobre todo, la gran acogida del público que ha llenado las funciones.