Las reses de El Capea ya están en los corrales de Muro

Cuatro toros y dos novillos de El Capea, con los dos hierros de la casa, ya están en los corrales de Muro prestos a ser lidiados en la corrida mixta del sábado 20 de junio, dentro del marco de las fiestas de Sant Joan.

De encaste Murube, todos los ejemplares son de capa negra y conforman un conjunto “a modo” de la plaza murera, es decir con el trapío propio para una plaza de tercera.

En el cartel, están anunciados los veteranos espadas Antonio Ferrera, Miguel Ängel Perera, a la sazón yerno de los ganaderos, y la novillera Olga Casado.

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Pueden ser visitados en los corrales de la Monumental de Muro, ubicada en una antigua cantera de marés, en horario de mañana y tarde, Al mismo tiempo estarán abiertas las taquillas y el bar de la plaza.