Olga Casado, novillera: «Quiero ser la mejor torera del mundo»

Tiene 22 años. Nació en Madrid, aunque se crió en un pueblo de Segovia. Actuará en la Monumental de Muro el sábado 20 de este mes en una corrida mixta junto a los veteranos matadores Antonio Ferrera y Miguel Ángel Perera. Aspira ser la mejora matadora del mundo. Es Olga Casado, con ella hablamos de sus inicios, de la actual temporada y de su actuación en la plaza murera.

¿Como nació su afición? ¿Cuándo decidió dedicarse a esta profesión?

Yo me acuerdo que desde bien pequeña, teniendo 13-14 años me metía en los encierros de mi pueblo Aguilafuente (Segovia) a correrlos, y tenía la necesidad de correrlos muy cerquita de los animales. Yo creo que de las fiestas de mi pueblo nace dentro de mí la ilusión por conocer el mundo del toro, y de ahí dar el primer paso de apuntarme a una escuela taurina.

Acabó la ESO y su madre le dejó apuntarte a la escuela de ‘El Yiyo’...

Efectivamente. Yo quise apuntarme a una escuela taurina varios años antes cuando tendría 12 o 13. Me apunté cuando cumplí 16, porque mi madre pensaba que seguramente me iba a distraer de mis estudios, que era lo más importante en esos momentos y más a esa edad.

Creo que no tiene antecedentes taurinos...

No tengo ningún antecedente taurino en mi familia, ni toreros, ni banderilleros, ni ganaderos, ni empresarios… Nadie de mi familia me ha llevado a ver alguna corrida de toros. Solo veía las novilladas que se celebraban en mi pueblo.

El festival de Vista Alegre, en 2024, fue un punto de inflexión en su carrera. Cortó dos orejas y rabo y brindó su novillo a la presidenta Ayuso.

Pasé de ser una completa desconocida a triunfar en el día más importante de mi vida junto a los más grandes que hay en el toreo. Fue un día muy especial.

¿Cómo lleva esta temporada? ¿Qué tal se presenta?

Empecé mi temporada 2026 en América, pudiendo hacer una temporada americana muy intensa en mi primer año como novillera con picadores, estando acuartelada en las plazas más importantes de cada país de América: en Ecuador (Latacunga, Machachi, Ambato) Colombia (Cali y Manizales), Venezuela (San Cristóbal, Mérida, Tovar, San Felipe), México (Guadalajara), Perú… Todo un sueño, cosechando muchos triunfos, y aprendiendo el oficio y recursos. Empecé mi temporada en España en Olivenza y he podido torear cinco novilladas (Antequera, Vera, Talayuela, San Clemente) también cosechando muchos triunfos y aprendiendo cada día. Se presenta una temporada intensa y muy importante, en la que estaré acuartelada en varias plazas de primera y yendo y viniendo de varios compromisos más en América.

Actúa con otros novilleros y también en corridas mixtas con matadores, como es el caso de Muro, ¿cómo se siente más cómoda?

Yo entiendo la profesión y la rivalidad como un acontecimiento en que cada tarde intento superarme a mí misma y al animal que tengo enfrente, independientemente del compañero con el que toreo. Por supuesto, para mí es un reto superarme día a día con los más grandes.

No hay muchas mujeres toreras. ¿Por qué cree que es así?

No creo que se deba torear por el hecho de ser mujer u hombre, sino por lo que uno sea capaz de hacer al toro. Eso lo debería de responder el aficionado y la demanda que haya por ello.

Ha dicho que quiere ser la mejor de todas. ¿Sigue pensándolo? ¿Cómo lo va a conseguir?

Tengo muy claro cuál es mi meta y mi objetivo, y nadie me va a impedir poder cumplirlo. Sé que por delante tengo mucho trabajo diario, pero estoy disfrutando el camino, que, en definitiva, es lo más bonito.

¿El hecho de ser mujer condiciona? Me refiero a público, compañeros, ¿o esto ha pasado a la historia?

Yo me he sentido siempre una más. Me he tenido que ganar, como cualquier otro de mis compañeros, el derecho de que vean en mí a alguien que quiere ser torero, y ganarme un lugar en esta profesión. Ser mujer torera es para mí un reto diario, una oportunidad, y una suerte el dar con una profesión para la que creo que he nacido.

Por cierto en su planificación, ¿para cuándo se plantea la alternativa?

Voy paso a paso y al contrario de lo que la vida a día de hoy demanda que son unas prisas a veces sin sentido. Yo quiero hacer mi carrera como intento torear, despacio y asimilando día a día.

El sábado 20 se presenta en Muro.

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Espero que podamos disfrutarlo, especialmente el público. Confío que sea una gran tarde, y que el ganado de El Capea acompañe.