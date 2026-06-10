El novelista británico Julian Barnes, gran cronista de la memoria y el duelo, Premio Princesa de Asturias de las Letras a los 80 años

El jurado del premio "Princesa de Asturias" de las Letras, reunido en Oviedo, acaba de anunciar que el ganador de esta edición de 2026 es el novelista británico Julian Barnes (Leicester, 1946). El galardón llega en un momento crucial de la carrera del escritor, después de que el pasado 20 de enero, un día después de cumplir 80 años, publicara "Despedidas" ("Departure(s)"), la novela que él mismo presentó como su último libro tras 27 títulos en 44 años de carrera: "Esta es mi despedida oficial, mi última conversación con vosotros". El jurado distingue, así, una obra completa y conscientemente clausurada por su autor: la de uno de los grandes narradores europeos de la memoria, el duelo y la ironía, ganador del Booker en 2011 con "El sentido de un final".

Hijo de una familia de profesores de francés, Barnes pasó su infancia y juventud en las afueras de Londres, en Northwood (Middlesex), esa periferia conocida como "Metro-land" que marcó su imaginario y dio título a su primera novela. Tras formarse en la City of London School y licenciarse en lenguas modernas —francés y ruso— en el Magdalen College de Oxford, inició su andadura profesional pegado a las palabras: trabajó tres años como lexicógrafo para el Oxford English Dictionary y ejerció después como editor literario y crítico de televisión y literatura en cabeceras como "New Statesman", "The New Review" y "The Observer".

Debutó en la novela en 1980 con "Metrolandia" y continuó con "Antes de conocernos" (1982), pero fue "El loro de Flaubert" (1984) —homenaje juguetón y erudito al autor de "Madame Bovary", su gran maestro francés— la obra que lo consagró internacionalmente. Con ella fue finalista por primera vez del Booker, un hito que repitió en 1998 con "Inglaterra, Inglaterra" y en 2005 con "Arthur & George", hasta alzarse finalmente con el galardón en 2011 gracias a "El sentido de un final". La crítica anglosajona ha celebrado siempre su audacia formal, su afilado ingenio y la complicidad que sus textos trasladan al lector, y lo ha señalado como el más francés de los escritores ingleses. Además de la obra firmada con su nombre, cultivó con éxito la novela policíaca bajo el seudónimo de Dan Kavanagh, apellido de su primera esposa.

La literatura de Barnes no se entiende sin sus obsesiones. Agnóstico confeso —suya es la célebre frase de apertura de "Nada que temer": "No creo en Dios, pero le echo de menos"—, convive abiertamente con la tanatofobia, un temor existencial a la muerte que ha canalizado a través de la escritura. El golpe definitivo llegó en 2008 con el fallecimiento de su esposa y agente literaria, Pat Kavanagh, un duelo que canalizó en sus memorias y que reaparece, depurado, en "Despedidas". "Fue, con diferencia, lo más terrible que me ha pasado en la vida", recordaba recientemente.

Barnes no se entiende sin sus obsesiones: el agnosticismo ("no creo en Dios, pero le echo de menos") y un temor existencial a la muerte

El premio coincide, además, con un momento singular en la biografía del escritor, hermano del filósofo e historiador Jonathan Barnes. Diagnosticado en 2020 de una rara forma de cáncer de sangre por la que sigue en tratamiento, Barnes se casó en agosto de 2025, en una ceremonia secreta con apenas ocho invitados, con la editora Rachel Cugnoni, su antigua responsable en el sello Vintage, a quien conocía desde hacía tres décadas; la noticia solo se desveló en la fiesta de su 80 cumpleaños. "No recuerdo unos meses con tantas cosas a la vez", confesaba en enero, días antes de la publicación de su despedida. Habrá que añadir ahora el Princesa de las Letras.

El galardón asturiano se suma a una larga nómina de reconocimientos internacionales: el Premio E. M. Forster de la Academia Americana de las Artes y las Letras, el Premio Femina francés a obra extranjera, el Médicis de ensayo, el Premio Jerusalén y la distinción de comendador de las Artes y las Letras de Francia. En el plano cívico, Barnes mantiene un firme compromiso con los derechos humanos como patrono de organizaciones como Freedom from Torture, de apoyo a víctimas de la tortura, y Dignity in Dying.

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Quien se define como un "pesimista alegre" explicaba al anunciar su retirada que escribir seguía siendo "uno de los momentos en que me siento más vivo", pero que temía repetirse o caer "en la fácil locuacidad de la autobiografía". El Princesa de las Letras, séptimo de los ocho galardones de esta XLVI edición —dos días después de que las Ciencias Sociales recayeran en otro británico, Timothy Garton Ash—, rinde así tributo a una trayectoria que su autor quiso cerrar a tiempo y por escrito. Queda en el aire si Barnes, condicionado por su salud, podrá recoger en octubre, en el Teatro Campoamor, el premio a una obra que hizo de la ironía, la elegancia intelectual y la exploración de la memoria su legado más imperecedero.