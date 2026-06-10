Un libro "para irse con él de parranda" y otras cuatro joyas de Julian Barnes

'El loro de Flaubert' Julian Barnes Anagrama 1984

A la tercera fue, también para Julian Barnes, la vencida. Y de qué manera. El inglés había publicado ya 'Metrolandia' y 'Antes de conocernos' cuando entregó lo que el novelista Joseph Heller saludó como "un libro para irse con él de parranda". Un artefacto complejo y elegante, pura fantasía literaria alrededor de un médico viudo y experto en la obra Gustave Flaubert, que desbordó los márgenes de la novela convencional y se llevó, de forma bastante sorprendente, el premio Médicis en la categoría de ensayo. En cierto modo, Barnes abrió una puerta para la metaficción por la que más tarde se colarían, con idéntica fortuna, autores como Enrique Vila-Matas.

'Una historia del mundo en diez capítulos y medio' Julian Barnes Anagrama 1989

En plena forma, exhibiendo un portentoso músculo fabulador y anudando como casi nadie exquisita erudición e infalible sentido del humor, Barnes viaja del arca de Noé a una suerte de paraíso futurista surcando los mares de la historia a bordo de la balsa de la Medusa, el SS St Louis o una endeble barquita a merced del océano mientras firma otro libro tan difícil de describir como divertido de leer. En el menú, holocaustos nucleares, supervivientes del Titanic, rodajes en medio de la selva, astronautas de mentirijilla y, en fin, una historia informal del mundo irradiada por las enseñanzas de Borges. "Nuestro miedo y nuestro dolor solo pueden calmarse con fabulas y a eso le llamamos historia", como dicen uno de los personajes del libro.

'Hablando del asunto' Julian Barnes Anagrama 1991

La mecánica de los triángulos amorosos y el estudio del efecto dominó que desencadena todo adulterio llevaron a Barnes a 'Hablando del asunto' novela que moderniza la narrativa de los amoríos a tres bandas y la disecciona en clave de punzante farsa. En el libro, primera entrega de un díptico que completaría años más tarde 'Amor, etcétera', el escritor inglés monologa a través de Suart, Gillian y Oliver, tres personajes conectados a través de atildadas veladas de cócteles para solteros, existencias tirando a mediocres y veleidades bohemias. En algún momento, Barnes llegó incluso a especular con añadir una tercera entrega y convertir la serie en trilogía, algo que nunca ocurrió ni, visto lo visto, ocurrirá.

'El ruido del tiempo' Julian Barnes Anagrama /Angle Editorial 2016

"Para ser un héroe, solo tenías que ser valiente por un instante, pero ser un cobarde era embarcarse en una carrera que duraba toda la vida", escribe Barnes en esta novela de madurez y plenitud, con la que explora el implacable brazo de hierro de dictaduras y tiranías a la hora de someter a sus artistas. Porque 'El ruido del tiempo", recibida por la crítica como la última gran novela del británico, es la historia del compositor Dmitri Shostakóvich, señalado por el propio Stalin como desviacionista y decadente y reciclado en músico 'oficial' y entusiasta propagandista del régimen para evitar la deportación o, peor aún, la muerte. "El arte es el susurro de la historia, que se oye por encima del ruido del tiempo", constata Barnes.

'El sentido de un final' Julian Barnes Anagrama / Angle Editorial 2011

Literatura, música y muerte se dan la muerte 'El sentido del final', novela con la que Barnes ganó por fin el codiciado Booker Prize -había sido finalista hasta en tres ocasiones, en 1984, 1988 y 2005- con una historia que se interrogaba sobre la validez de los recuerdos y la fiabilidad de la memoria. El suicidio de un antiguo compañero de escuela, anécdota real que el escritor trasplantó en la literatura, es el punto de partida de esta novela delicada y sentida que se abre paso a través de reflexiones de un sexagenario sobre los caminos emprendidos por él y sus amigos de la infancia a lo largo de sus vidas.