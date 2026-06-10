Bo Derek, Ornella Muti y Nastassja Kinski, un brindis de sonrisas en la fiesta de Marcel Remus en Palma

The View, una exclusiva villa en la urbanización de Son Vida, en Palma, que se destinará al alquiler de lujo y que lleva la firma del agente inmobiliario alemán Marcel Remus, se ha inaugurado esta noche con la presencia de las célebres actrices Bo Derek, la que fuera ‘mujer 10’ del cine; la italiana Ornella Muti, que el solo hace unos días presentó en el Festival de Cannes Roma Elastica, una película “al estilo Fellini”, según sus propias palabras; y Nastassja Kinski, quien recibió el Premi Cine de Mallorca en el festival Evolution en 2022, junto a personalidades del mundo audiovisual, entre ellas la presentadora Frauke Ludowig, la modelo Franziska Knuppe, el actor Jorn Schlonvoight o el coreógrafo y modelo estadounidense Bruce Darnell, uno de los rostros más famosos de la televisión alemana que ha desplegado en el photocall un derroche de sonrisas. A la fiesta también han asistido empresarios e inversores internacionales.

Bo Derek, a su llegada a la fiesta en Son Vida en un 'boogie' conducido por el propio Marcel Remus / MANU MIELNIEZUK

Esta nueva villa de lujo, con casi 1.000 metros cuadrados construidos sobre una parcela de más de 2.000 metros, ofrece unas vistas de envidia sobre la bahía de Palma y la ciudad, consta de seis dormitorios y otros tantos baños, una piscina exterior de 18 metros de longitud, spa interior con piscina climatizada y sauna, gimnasio, ascensor y amplias zonas de ocio al aire libre. Su propietario es Marcel Remus, al frente de una de las empresas líderes en el sector de propiedades inmobiliarias de lujo y lugares selectos en los emplazamientos más codiciados de Mallorca. “Discreción, seriedad, los mejores contactos y fiabilidad son nuestros puntos fuertes”, señala en su página web, Marcel Remus Real Estate. En casi 20 años de carrera asegura haber intermediado en operaciones por valor de unos mil millones de euros.

Ornella Muti y Bo Derek / MANU MIELNIEZUK

La fiesta ha contado con tres estrellas del cine, todas iconos del cine de la seducción y la belleza. Por un lado, la actriz y exmodelo estadounidense Bo Dereck, de 69 años, recordada por su papel en 10, la mujer perfecta, película que la elevó al estatus de sex symbol y que le valió una nominación a los Globos de Oro. Su llegada a la vivienda se ha producido subida a un buggy que conducía el mismo Remus.

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Nastassja Kinski repartiendo besos de nuevo en Mallorca, tras ser premiada en el festival Evolution en 2022 / MANU MIELNIEZUK

También ha brillado con luz propia en la alfombra de celebridades la italiana Francesca Romana Rivelli, conocida en el mundo del cine como Ornella Muti, considerada una de las mujeres más bellas del mundo y recordada por sus papeles en series de televisión como El conde de Montecristo, junto a Gerard Depardieu; A Roma con amor, película que rodó a las órdenes de Woody Allen; o People, filme ambientado en Eivissa en el que coincidió con nuestra Rossy de Palma, Rupert Everett y Marisa Berenson.