El artista Guillem Nadal obtiene el XXIII Premi d'Arts Plàstiques 'Xam'

El Rotary Club Palma Ramon Llull ha concedido el Premi d’Arts Plàstiques ‘Xam’ al artista Guillem Nadal, que recibirá el galardón en un acto este jueves, 11 de junio, en el Casal Solleric.

El artista de Sant Llorenç des Cardassar recibirá el XXIII Premi d’Arts Plàstiques 'Xam', un reconocimiento instituido en memoria y homenaje al artista y creador Pedro Quetglas Ferrer ‘Xam’.

La presentación del premio ha tenido lugar este miércoles en el Solleric y en ella han participado el coordinador general de Cultura i Turisme, Fernando Gómez de la Cuesta; la presidenta del Rotary Club Palma Ramon Llull, Christine Schedukat; la coordinadora del premio, Maria Ramon, y el premiado de este año, Guillem Nadal.

Nadal ha trabajado la pintura, la escultura y la instalación y sus obras forman parte de importantes colecciones públicas y privadas, ha recordado el Ayuntamiento de Palma en una nota. Con este premio, el artista llorencí se une a los nombres de Ramon Canet, que ganó la primera edición; Rafa Forteza, Horacio Sapere, Luis Maraver, Jim Bird, Juan Ramon Bonet, Erwin Bechtold, Yannick Vu o Ben Jakober, entre otros muchos autores de gran relevancia.

Nacido en Sant Llorenç des Cardassar, y formado inicialmente en Palma y posteriormente en Barcelona y París, Guillem Nadal ha expuesto en galerías de ámbito nacional e internacional, y su obra forma parte de importantes colecciones públicas y privadas.