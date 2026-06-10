Arantxa Andreu: “Lo que más duele puede convertirse en un camino de regreso a uno mismo”

Arantxa Andreu (Palma, 1972) invita al oyente, y también al lector, a un viaje personal a través de la identidad, la memoria, el dolor y el amor con Llegaron tus lágrimas. Un álbum, en formato poemario-disco, con el que rinde homenaje “a las mujeres que no se han podido mostrar, especialmente a las mujeres de mi familia”, y que se presentará el próximo día 12 a las 20 horas en Can Tàpera (Carrer de Can Tàpera, 5, Palma).

La cantante, compositora y guitarrista no duda en afirmar que estamos ante su trabajo más introspectivo. “Son canciones íntimas y muy profundas. Creo que con los años voy penetrando más hondo”, confiesa la autora de un disco en el que colaboran otras mujeres como son su madre Mariana Tur; su hermana Cristina Andreu; Arantxa Gachs, quien ya ilustró el cuento-disco La girafa i la balena, y que ha apostado por un diseño etéreo, “dibujos en tinta china con la misma esencia que los poemas”; o Mariona Forteza, quien asegura, en el prólogo, que Arantxa Andreu “tiene la capacidad de hacer de la emoción algo puro, como ha demostrado a lo largo de su carrera”.

Una conversación entre generaciones

“El libro es un homenaje a las mujeres de mi familia. Quise dar voz a una memoria femenina que había permanecido en silencio y el proceso ha terminado convirtiéndose en un espacio donde muchas voces han encontrado la forma de expresarse. Los poemas de mi madre y mi hermana han convertido este proyecto en una conversación entre generaciones”, señala.

Este poemario con canciones, añade su autora, nace de un proceso de autoconocimiento de muchos años: “Durante este camino empecé a reconocer no solo mis propias heridas sino también los patrones y silencios que habían atravesado a las mujeres de mi familia. Los poemas hablan bastante de este proceso, cómo lo que duele se convierte en un camino de regreso hacia una misma. En el diálogo con mi hermana hay mucha belleza, ella me muestra partes de mí misma y rescata una parte de la memoria de una forma muy poética. Y mi madre pone el broche de oro, hablando del dolor que ha sufrido como mujer y dedicando un bello poema a su madre. Habla de cómo por ignorancia, por no conocerse a una misma, una acaba sufriendo un sometimiento, un sufrimiento. Creo que muchas mujeres, por las circunstancias sociales y culturales, nos podemos sentir identificadas. Ha sido muy difícil para muchas de nuestras antepasadas”, reflexiona.

Arantxa Andreu, con su guitarra y la galleta de su nuevo cedé / B.RAMON

Andreu se sincera y afirma que al igual que a las mujeres de su familia les costaba mostrarse, a ella le ha sucedido lo mismo. “Es la primera vez que yo también me muestro plenamente, porque es el primer disco que mayoritariamente he arreglado y la primera vez que grabo yo las guitarras”.

Concierto en Can Tàpera

Sobre la presentación en directo de Llegaron tus lágrimas, Andreu adelanta que “será muy emotiva”. Martha Zein hará de maestra de ceremonias desde las 18 horas con su acción artística Lo inquebrantable, con lo que “los asistentes ya entrarán conectados a la emoción. Y ya dentro, creo que será un espectáculo íntimo y sentido. Ojalá el público pueda sentir que lo que más duele puede convertirse en un camino de regreso a uno mismo”.

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Grabado en el estudio Zigurat durante el verano de 2025, el disco ha contado con Francisco Albéniz como coproductor artístico (también en los coros, guitarra y silbidos) y Jaume Compte como responsable de las guitarras eléctricas y la percusión. El elenco de intérpretes lo integran Patricia Covas (voz), Manena Duel (voz y flauta), y Borja Aguiló, Laura Burgaya y Alicia Ribas (coros). Al concierto de Can Tàpera se unirá Pere Dávila a la guitarra, Laura Izquierdo recitando, Cris Andreu a la melódica y Laura Burgaya en la dirección escénica y coreográfica.