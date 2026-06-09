The Music Republic: el imperio festivalero que ha chocado con la barrera del sonido

La suspensión de la segunda jornada del Festival de les Arts no es solo el mayor tropiezo sufrido por el certamen desde su nacimiento. Es también el primer gran aviso al modelo que David y Antonio Sánchez han consolidado durante más de una década desde la Comunitat Valenciana a través de The Music Republic: macrofestivales de precio y cartel contenido, vocación multitudinaria, atractivo turístico y una relación fluida con las administraciones. Durante años, los poderes públicos valencianos han celebrado este modelo como industria, turismo y marca. Pero la sentencia de la Ciutat de les Arts ha recordado que también son ruido y convivencia. Ese giro altera el equilibrio sobre el que los dos hermanos han construido buena parte de su reinado en el ecosistema festivalero español.

El Festival de les Arts -que pudo haber celebrado el pasado viernes su última edición- era el escaparate urbano en València del imperio de los Sánchez: estética amable, cartel indie-pop y público masivo. No tenía el componente vacacional del Arenal Sound ni el peso histórico del FIB, pero sí una ventaja decisiva: estaba en plena ciudad, junto a uno de sus iconos turísticos. Durante años funcionó como demostración de que el modelo de festival podía instalarse también en el corazón urbano. También era un buen lugar para que dirigentes políticos de casi todos los colores se dejaran ver en la zona VIP.

Fórmula por los aires

Este fin de semana, esa fórmula ha saltado por los aires. La primera jornada estuvo marcada por las quejas del público y de algunos artistas por el bajo volumen. La segunda ni siquiera llegó a celebrarse. Tras las mediciones del viernes, el ayuntamiento ordenó paralizar las fuentes sonoras por incumplir las condiciones acústicas fijadas en la autorización, y CACSA, la empresa pública que gestiona el recinto, comunicó a la promotora que no podía abrir puertas. La organización anunció la devolución de las entradas de día y del 50% de los abonos, pero el daño reputacional ya estaba hecho.

Todo ha sido culpa de -o gracias a- la sentencia que ha condenado al consistorio por no proteger de forma eficaz a los vecinos afectados por el ruido de los conciertos en el entorno de la Ciutat de les Arts. El fallo, dictado a raíz de una demanda vecinal cuyos antecedentes se remontan a 2018, obliga a indemnizar a 46 residentes y a adoptar medidas para impedir que se repita la vulneración de derechos. Hasta ahora, ni el gobierno de Compromís-PSPV ni el de PP-Vox habían frenado de manera efectiva la actividad musical en el recinto, pese a que desde 2023 estaba en vigor una ordenanza, aprobada durante el anterior mandato, que fijaba límites acústicos para las actuaciones al aire libre y que, visto lo ocurrido este fin de semana, ninguno de los festivales que se celebraba allí cumplía. La diferencia es que ahora había una resolución judicial empujando al consistorio a actuar.

David Sánchez, de The Music Republic, con Carlos Mazón. / gva

Antecendente en el Arenal

No era la primera vez que los Sánchez se enfrentaban a un problema así. En 2013, el ruido del Arenal Sound acabó en los tribunales y el TSJ valenciano confirmó una indemnización a los vecinos. Pero aquel conflicto terminó encajándose dentro de una arquitectura política y normativa que permitió al Arenal continuar en Burriana. La reforma autonómica impulsada por el secretario de Turisme del Botànic, Francesc Colomer, que introdujo la posibilidad de exenciones temporales para festivales con marca turística, fue interpretada por el sector como una tabla de salvación. Colomer convirtió los festivales en producto turístico y defendió su capacidad para proyectar la Comunitat Valenciana como motores de marca, pernoctaciones y notoriedad. Esa mirada ayudó a blindar políticamente a un sector que crecía con rapidez y encontró en la administración del Botànic un aliado estable.

Esa buena relación no desapareció con el cambio de gobierno. También con el Consell del PP, The Music Republic siguió moviéndose con comodidad. Fuentes del sector sitúan al entonces secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García, como punto de referencia de los Sánchez en el entorno de Carlos Mazón. La muestra más visible fue Som de la Terreta, el festival del Nou d’Octubre por el que Presidència acabó adjudicando de forma directa más de tres millones de euros a Iron Stage, sociedad vinculada a The Music Republic. La segunda prueba son los presupuestos: en las dos últimas cuentas autonómicas, la Generalitat ha entregado más de 4 millones a Profest, la patronal que agrupa a seis de los grandes festivales valencianos. Tres de ellos -Arenal Sound, FIB y Les Arts- pertenecen al ecosistema de The Music Republic.

El apoyo institucional ha llegado incluso en vísperas del desastre. La visita del presidente de la Diputación de València, Vicente Mompó, al montaje de Les Arts, con mensajes de respaldo a los promotores apenas 48 horas antes de la cancelación, ha quedado como una imagen inoportuna de la política posando junto a un modelo que estaba a punto de chocar contra la normativa que las propias administraciones debían hacer cumplir.

Ximo Puig con David Sánchez en el Arenal Sound. / L-EMV

Sin el Roig Arena

Los Sánchez no se movían bien únicamente en los despachos políticos. También tenían buena mano con el sector empresarial. The Music Republic entró de la mano de Licampa en Valencia 5 Estrellas, la sociedad creada para explotar el futuro Roig Arena. La alianza les situaba en una posición privilegiada ante el gran recinto cubierto llamado a transformar el calendario de conciertos de la ciudad. Pero la relación se rompió y Juan Roig acabó recomprando la participación de la promotora para quedarse con el 100% de la explotación.

La salida fue significativa: los hermanos quedaban fuera del principal equipamiento musical privado que València ha estrenado en décadas y que ha reordenado la oferta de conciertos y ha aumentado la competencia por un público que antes tenía menos alternativas de gran formato. En ese contexto, Les Arts 2026 llegó sin el tirón inmediato de otras ediciones: por primera vez en muchos años, los abonos no volaron en cuestión de horas. El cartel, con un solo nombre internacional y una clara dependencia del pop nacional y de artistas de circuito, reforzó las críticas que el festival arrastraba desde hace tiempo. Era una fórmula rentable y popular, pero cada vez más discutida.

A todo ello se suma la entrada del capital internacional. The Music Republic fue vendida por 120 millones de euros a Superstruct, primero vinculada a Providence y después al fondo KKR. Los Sánchez conservaron protagonismo operativo, pero el relato dejó de ser solo el de dos empresarios valencianos que levantaron un imperio festivalero desde Burriana. La vinculación indirecta con KKR ha provocado boicots y cancelaciones de artistas por las inversiones del fondo señaladas por colectivos propalestinos. Otro frente que no hunde el negocio, pero sí erosiona su imagen.

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Nada de lo ocurrido este fin de semana permite certificar la decadencia de los hermanos Sánchez. The Music Republic sigue moviendo decenas de miles de asistentes en sus diferentes festivales y conserva una posición importante en el negocio musical. Pero los problemas se acumulan: conflictos vecinales, críticas por los carteles, primeros choques con los poderes públicos y desgaste reputacional por la estructura internacional del grupo. Les Arts puede ser solo una crisis puntual o el primer síntoma de un cambio de ciclo.