¿Se puede salir y volver a entrar? ¿Hay parking? ¿Pueden acceder menores? Las claves del Mallorca Live Festival 2026 que debes conocer

La cuenta atrás para el Mallorca Live Festival 2026 ha terminado y miles de personas se preparan para acudir al recinto de Calvià durante los días 12 y 13 de junio. Sin embargo, más allá de los horarios y los artistas del cartel, hay una serie de cuestiones prácticas que cada año generan dudas entre los asistentes.

Desde cómo llegar al festival hasta qué ocurre si se quiere salir temporalmente del recinto o cómo funciona el sistema de pago, conocer estas normas puede evitar contratiempos de última hora. Estas son algunas de las preguntas más frecuentes del Mallorca Live Festival 2026 y sus respuestas.

¿Se puede aparcar cerca del Mallorca Live Festival?

Una de las principales dudas de los asistentes tiene que ver con el acceso en vehículo privado. La organización ha advertido de que el acceso en coche estará altamente restringido, por lo que recomienda utilizar los servicios de transporte habilitados para el evento.

De hecho, la opción prioritaria será utilizar los buses lanzadera oficiales, que pueden reservarse previamente a través de la página web del festival. Esta alternativa permitirá llegar al recinto de forma más cómoda y evitar los problemas de tráfico previstos durante las jornadas de conciertos. Además, la organización ha confirmado que no se podrá aparcar en las inmediaciones del recinto, por lo que desplazarse en coche sin una autorización específica puede complicar notablemente la llegada al evento.

Quién puede acceder al parking del recinto

El acceso al Parking del Western Park estará limitado a un número reducido de asistentes. Únicamente podrán utilizarlo las personas que dispongan de entrada VIP o abono VIP y que además hayan adquirido previamente la correspondiente plaza de aparcamiento.

Por otro lado, las personas con movilidad reducida sí podrán solicitar acceso al estacionamiento. Para ello será necesario tramitar una autorización previa enviando un correo electrónico a info@fundacionmallorcalivefestival.com, donde se estudiará cada caso antes de conceder el permiso. Estas limitaciones buscan reducir la congestión de tráfico en los alrededores del recinto y facilitar los accesos durante los dos días de celebración del festival.

¿Se puede salir y volver a entrar al recinto?

Otra de las preguntas más habituales entre quienes pasarán varias horas dentro del festival tiene una respuesta sencilla: sí se puede salir y volver a entrar. No obstante, para hacerlo será imprescindible conservar la pulsera del festival colocada y en buen estado. Si la pulsera presenta daños, manipulaciones o no puede identificarse correctamente, la organización podría impedir el reingreso al recinto. Por este motivo, los asistentes deben cuidar este elemento durante toda la jornada, ya que será la acreditación necesaria para acceder nuevamente tras una salida temporal.

Lo que tienen que saber las familias que acudan con menores

El Mallorca Live Festival también ha establecido normas específicas para los asistentes más jóvenes. Los menores de 15 años deberán acceder obligatoriamente acompañados por su padre, madre, tutor legal o una persona responsable mayor de 18 años. Además, será necesario presentar el correspondiente documento de autorización, que puede descargarse previamente desde la página web oficial del festival. La organización recomienda llevar toda la documentación preparada antes de llegar al control de acceso para evitar retrasos o incidencias.

Cómo funciona el sistema de pago dentro del festival

Los asistentes no podrán pagar en efectivo ni utilizar tarjetas bancarias directamente en las barras o puntos de venta. El único método de pago dentro del recinto será la pulsera oficial del festival, que funcionará como sistema de monedero electrónico. Esta pulsera podrá recargarse durante los días previos a través de la página web del Mallorca Live Festival. También será posible añadir saldo una vez dentro del recinto en las taquillas habilitadas para ello.

Una de las ventajas del sistema es que el dinero no gastado podrá recuperarse sin coste adicional. Sin embargo, la devolución no será automática, ya que los asistentes deberán solicitarla expresamente a partir del 16 de junio siguiendo el procedimiento establecido por la organización.

Accesibilidad: lo que debes saber si tienes movilidad reducida

El festival contará con diversas medidas destinadas a garantizar una experiencia más cómoda e inclusiva para todos los asistentes. La organización ha confirmado la existencia de accesos adaptados, así como diferentes servicios pensados para personas con necesidades específicas de movilidad. También habrá barras accesibles y zonas especialmente habilitadas para personas con movilidad reducida, permitiendo disfrutar de los conciertos en mejores condiciones de visibilidad y comodidad.

Estas medidas forman parte del dispositivo de accesibilidad previsto para el Mallorca Live Festival 2026, una de las cuestiones que más interés genera entre quienes acudirán al recinto de Calvià durante esta semana.