Dos obras de Mallorca, galardonadas en los Premios Arquitectura 2026

Los Premios Arquitectura 2026 reconocen el talento y el compromiso de los arquitectos y arquitectas por encontrar el equilibrio entre el respeto al legado histórico y cultural y la innovación sostenible para avanzar hacia entornos urbanos más humanos y resilientes. Durante la gala, celebrada hoy en Madrid, y en la que se han desvelado, en directo, los 9 proyectos ganadores, se ha puesto el foco en la importancia de la arquitectura ante los retos actuales, como la emergencia climática, la necesidad de vivienda asequible, la cohesión social y la preservación del patrimonio y del paisaje. Dos obras de Mallorca se han llevado galardón: el Plan estratégico de regeneración de la Playa de Palma, realizado por Victoria Fiol Duran – LANDLAB, laboratorio de paisajes (Miriam García García y Jordi Miró Rábago), ha merecido el Premio Sostenibilidad y Salud, mientras que una casa ubicada en Colònia de Sant Pere, del estudio TEd'A arquitectes, se ha alzado con el Premio Profesión.

Organizados por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) y con el patrocinio oficial de COMPAC®, las propuestas ganadoras se han desvelado en el transcurso de una ceremonia a la que han asistido más de 500 personas –entre ellas, los/as autores/as de los 25 proyectos finalistas– y que también se ha seguido, en directo, vía streaming, a través del canal de YouTube del CSCAE. Celebrada en el Teatro Alcázar, de Madrid, la gala ha estado conducida por la periodista y comunicadora Marta García y ha contado con la actuación de César Lucendo en el papel de “paseante”.

En total se han entregado 9 premios: tres distinciones especiales y seis premios a valores. Además, a estos reconocimientos se han sumado el Premio Arquitecto Lluís Comerón Graupera, que ha reconocido al equipo humano de las instituciones colegiales, y la prestigiosa Medalla de Oro de la Arquitectura, que, este año, ha recaído en el arquitecto José Ignacio Linazasoro.

En su discurso, la presidenta del CSCAE, Marta Vall-llossera, ha señalado que “la buena arquitectura es la que acompaña la vida cotidiana, la hace más amable y contribuye a construir comunidad. España afronta una crisis habitacional que exige acuerdos amplios, visión de largo plazo y capacidad de colaboración. Necesitamos aumentar la oferta de vivienda asequible, rehabilitar nuestro parque edificado, regenerar barrios y dar respuesta a una demanda social creciente. La arquitectura es parte imprescindible de esa solución”. Y ha añadido: “Tenemos que construir mejor sin perder la esencia de la arquitectura. La vivienda no es un producto. Cada edificio forma parte de un contexto urbano, social y cultural que hay que respetar. Cada reconocimiento que hoy entregamos es una forma de afirmar que la excelencia arquitectónica no se mide solo por la imagen de una obra, sino por su capacidad de responder con inteligencia y sensibilidad al tiempo que le ha tocado vivir”.

Por su parte, Paco Sanchis, CEO de COMPAC®, ha manifestado que "desde COMPAC® queremos felicitar a los ganadores de esta edición, así como al conjunto de finalistas, por representar una arquitectura que no elige el camino fácil, sino el necesario: el de la exploración, el rigor y la apertura a lo imprevisto”. Además, ha afirmado que “tras cinco años consecutivos siendo patrocinador oficial de los Premios, creemos firmemente en una arquitectura que no se limita a responder, sino que sabe observar, cuestionar y avanzar. Y es ahí donde queremos estar: acompañando a quienes entienden que el valor no está solo en el resultado, sino en el camino que lo hace posible”.

Dos obras de Baleares se llevan el Premio Sostenibilidad y Salud y el Premio Profesión

El Plan estratégico de regeneración de la Playa de Palma, realizado por Victoria Fiol Duran – LANDLAB, laboratorio de paisajes (Miriam García García y Jordi Miró Rábago), ha merecido el Premio Sostenibilidad y Salud, un galardón que reconoce aquellas obras que destacan por sus valores universales. Mientras que una casa ubicada en Colònia de Sant Pere (Mallorca), del estudio TEd'A arquitectes, ha recibido el Premio Profesión, en el que el Jurado de los Premios Arquitectura ha destacado sus valores profesionales y éticos.

PREMIO PROFESIÓN: Valores profesionales y éticos

CASA EN COLÒNIA DE SANT PERE

Autores: TEd'A arquitectes

Promotores: Promotor privado

Localización: Colònia de Sant Pere, Islas Baleares (España)

Fotografía: Luis Díaz Díaz

Descripción:

La propuesta persigue el confort natural de quien habita el espacio, respondiendo mediante estrategias tipológicas y constructivas que experimentan y llevan más allá soluciones constructivas locales.

Esta estrategia pone al usuario en el centro de la propuesta, acomodando la vida de quien habita, domesticando el espacio, generando rincones diversos donde apetezca relacionarte, comer, festejar, descansar, estar, definitivamente.

Esta estrategia busca el equilibrio con el territorio de manera natural. La casa nace del lugar y quiere ser lugar. La casa contribuye a la identidad local.

Esta estrategia apuesta por los recursos naturales, materiales y sociales locales, reduciendo así el uso de energías fósiles y minimizando las emisiones de CO₂.

Esta propuesta entiende el construir como investigación y aprendizaje, desde la responsabilidad y honestidad profesional, buscando el equilibrio del hecho constructivo con el entorno antrópico.

Casa en la Colònia de Sant Pere / .

Valoración del Jurado:

“En el borde de un entorno urbano consolidado de Artà, en Mallorca, se construye una casa de vacaciones con la habitual declaración de amor de los arquitectos hacia la piedra local del ‘marés’, pero que aquí alcanza un nivel de difícil pronóstico. Construir, con algunas leves concesiones a otros materiales prefabricados, solo y absolutamente con piedra, es un alarde innecesario, pero que ahora se resuelve con modélica profesionalidad. ‘Marés’ desde la cimentación corrida, pilares, muros… Hasta la cumbrera formando una malla de espacios cuadrados cubiertos por bóvedas. Honestidad y equilibrio en una construcción rocosa que deja entrever la luz por las esquinas y resquicios de las vueltas, dando al conjunto una sensación de espacio litúrgico. Un lugar ausente en busca y espera de la aportación de su habitante que culmine la poética que recrea por los rincones.”

PREMIO SOSTENIBILIDAD Y SALUD: Valores universales

PLAN ESTRATÉGICO DE REGENERACIÓN DE LA PLAYA DE PALMA

Autores: Victoria Fiol Duran – LANDLAB, laboratorio de paisajes SLP (Miriam García García y Jordi Miró Rábago)

Promotores: Ayuntamiento de Palma

Localización: Palma, Mallorca (España)

Fotografía: UTE Victoria Fiol Durán – LANDLAB laboratorio de paisajes

Descripción:

Playa de Palma es un destino turístico maduro necesitado de un profundo proceso de modernización en un contexto de crisis climática y pérdida de biodiversidad. Se detectan en el actual modelo, ajeno a la aptitud física del territorio y a sus recursos naturales, sistemas ambientales capaces de mejorar su funcionamiento metabólico y su resiliencia futura. El Plan estratégico es la Fase I de un proceso integral de adaptación al cambio climático y de transición hacia un modelo de circularidad turística. Propone la naturalización de calles y parques mediante soluciones basadas en la naturaleza, sistemas urbanos de drenaje sostenible y revegetación adaptada, integrando criterios de energía, movilidad, agua, materiales y gestión de residuos. Define una infraestructura verde y azul que minimiza los impactos climáticos, optimiza los recursos naturales y mejora la calidad espacial, la habitabilidad y la salud de las personas, situándolas en el centro de la regeneración urbana y territorial.

Plan Estratégico de Regeneración de la Playa de Palma / .

Valoración del Jurado:

“El Plan estratégico de regeneración de la Playa de Palma se ciñe al binomio sostenibilidad y salud en un contexto sometido a una alta presión a causa de la actividad humana y, si cabe, una de aquellas que, pretendiendo disfrutar del entorno, ejerce un acoso prácticamente constante sobre los ecosistemas.

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La propuesta enlaza con los valores de sostenibilidad y salud, trabajando en los diferentes aspectos ambientales presentes en el lugar, encontrando funciones ecosistémicas en lo que desde la disciplina convencional solo se ha detectado vacío: solares abandonados tomados por la naturaleza, espacios inundables, el terreno impreciso de las márgenes marinas y otra orilla menos visible, la transición entre lo urbano y rural. Estos elementos componen una red de espacios, de nodos y corredores que recalifican el entorno urbano por medio de rigurosos estudios sectoriales y de soluciones basadas en la naturaleza, integrando resiliencia, sostenibilidad y salud desde una percepción amplia y compleja”.