La mallorquina Angy Fernández canta ante el Papa y protagoniza uno de los momentos más comentados de la visita de León XIV a España

La actriz y cantante mallorquina Angy Fernández ha sido una de las protagonistas inesperadas de la visita del papa León XIV a España. La artista participó en la gran vigilia juvenil celebrada el pasado 6 de junio en Madrid como parte del elenco de Godspell, el musical dirigido por Antonio Banderas, en una actuación que, lejos de pasar desapercibida, se ha convertido en uno de los temas más comentados de los últimos días en redes sociales.

La presencia de Angy sobre el escenario supuso un momento destacado para la artista mallorquina, que tuvo la oportunidad de actuar ante cientos de miles de personas y ante el propio Pontífice. Sin embargo, la interpretación ha acabado generando más conversación por su encaje dentro del acto religioso que por la calidad artística del espectáculo.

Medio millón de jóvenes esperaba al Papa en Madrid

La vigilia reunió a unas 500.000 personas en el Paseo de la Castellana, en una de las imágenes más multitudinarias de la visita de León XIV a España. La mayoría eran jóvenes llegados de distintos puntos del país para participar en una jornada de oración, encuentro y reflexión organizada por la Iglesia.

El escenario principal se instaló en la plaza de Lima, junto al estadio Santiago Bernabéu. Allí, el Papa llegó sobre las 20.30 horas y dirigió un mensaje centrado en la autenticidad, la verdad y el compromiso social. "Sed humanos", pidió a los asistentes, a quienes animó a convertirse en "chispa de una humanidad nueva" frente a la indiferencia, la mentira o la violencia.

Entre las distintas intervenciones previstas por la organización hubo espacio para una pausa cultural. Fue entonces cuando apareció sobre el escenario una representación de Godspell, el musical góspel inspirado en el Evangelio de San Mateo y protagonizado por parte de su elenco actual.

Una actuación muy comentada en redes sociales

Aunque la presencia de Angy Fernández fue celebrada por muchos seguidores de la artista, gran parte de la conversación en internet se centró en la elección del espectáculo para una vigilia dirigida principalmente a jóvenes. Buena parte de las críticas no cuestionaban las capacidades vocales o interpretativas de los actores, sino el hecho de que muchos asistentes no entendieran qué estaban viendo. Numerosos usuarios señalaron que Godspell, estrenado originalmente en los años setenta, es una obra poco conocida para gran parte del público más joven y que la organización apenas ofreció contexto sobre el musical antes de la actuación.

La falta de una introducción previa, una explicación de la historia o incluso la proyección de las letras fue uno de los aspectos más repetidos en las redes sociales. Muchos asistentes afirmaron que les costó comprender el significado de la representación y el papel que desempeñaba dentro de una celebración religiosa de estas características.

La sonoridad y los llamativos vestuarios

Otro de los aspectos que ha centrado el debate ha sido la infraestructura técnica del evento. Diversos asistentes señalaron que las letras de las canciones apenas podían entenderse desde buena parte de la Castellana debido a las limitaciones acústicas de un acto al aire libre de semejantes dimensiones. Algunos usuarios llegaron a plantear que quizás el espectáculo habría funcionado mejor en un recinto cerrado como el Movistar Arena.

Los vestuarios también generaron comentarios. Aunque forman parte de la estética habitual de Godspell, algunos participantes consideraron que sus colores y diseños llamativos chocaban con el tono de una celebración religiosa presidida por el Papa. Entre las comparaciones más repetidas apareció el ejemplo de Karol G durante su actuación en el Vaticano, cuando la cantante adaptó su imagen habitual para utilizar un vestuario específicamente diseñado para la ocasión. Incluso la utilización, en uno de los momentos de la actuación, de un paraguas con estampado arcoiris, también fue objeto de crítica, aunque Banderas aclaró que no había intención política tras el gesto.

Mallorquines frente al Papa

Más allá de la polémica, la participación de Angy Fernández ante el Papa supone uno de los hitos más singulares de la trayectoria reciente de la artista mallorquina. La cantante formó parte del fragmento del musical presentado durante la vigilia y fue una de las caras más visibles de una producción que actualmente dirige Antonio Banderas.

Su actuación también ha servido para recordar otro episodioprotagonizado por un artista de Mallorca. A principios de los años 2000, el músico mallorquín Rafa Ferrà escribió junto a Marta Botía, integrante de Ella Baila Sola, la canción Todo en lo que yo creo. El tema fue interpretado durante una visita de Juan Pablo II ante una multitud de aproximadamente un millón de personas y se convirtió en uno de los himnos vinculados a los mensajes de paz surgidos durante los años de la guerra de Irak.