Mallorca Live Festival 2026: dónde recoger la pulsera para acceder y pagar dentro del evento

Quedan solo unos días para el Mallorca Live Festival 2026, que se celebrará esta semana en Calvià los días 12 y 13 de junio, y hay una gestión clave que conviene no dejar para el último momento: recoger la pulsera del festival. La organización recomienda hacerlo antes de acudir al recinto para evitar colas y poder entrar de forma más rápida.

La pulsera será mucho más que una acreditación: será el único método de entrada al Mallorca Live Festival 2026 y también el sistema de pago dentro del recinto, por lo que todos los asistentes deberán llevarla correctamente activada para acceder y consumir durante las jornadas del festival.

Lo que tienes que saber antes de ir al Mallorca Live Festival 2026

La organización ha habilitado varios puntos de recogida en Mallorca durante los días previos al festival. El objetivo es que el público pueda elegir el lugar que mejor le venga y llegar al recinto con este trámite ya resuelto. Por motivos de seguridad, solo se podrá recoger una pulsera por persona. Es decir, cada asistente deberá acudir personalmente a por la suya, una medida pensada para garantizar el control de acceso y evitar incidencias en los días de mayor afluencia.

Dónde recoger la pulsera antes del festival

En Palma, el punto de recogida estará situado en El Corte Inglés de Avenidas, en la planta ático. Las pulseras podrán recogerse los días 9, 10 y 11 de junio, en horario de 15.00 a 21.00 horas.

También habrá puntos habilitados en otros municipios de la isla. En Alcúdia, la recogida será hoy martes 9 de junio, de 15.00 a 21.00 horas, en el Auditori d'Alcúdia. En Andratx, se podrá hacer el 10 de junio, también de 15.00 a 21.00 horas, en el Palau de Sport de Andratx.

El último punto previo al festival estará en Capdepera, en el Centre Cap Vermell, donde las pulseras podrán recogerse el 11 de junio, de 15.00 a 21.00 horas. La recomendación es acudir con tiempo y no esperar al mismo día del festival si se quiere evitar la mayor concentración de público.

Dónde recoger la pulsera durante el Mallorca Live Festival

Quienes no puedan recogerla antes también tendrán opciones durante los días del festival. En Son Moix, habrá un punto habilitado de 16.30 a 22.00 horas, pensado para facilitar el proceso antes de desplazarse hasta el recinto.

En la puerta del recinto, la recogida para la entrada general estará disponible el 12 de junio, de 11.30 a 1.00 horas, y el 13 de junio, de 15.00 a 1.00 horas. Para quienes tengan entrada VIP, Premium, Golden o Terraza, el horario será ambos días de 18.00 a 1.00 horas.

La pulsera también será el método de pago

Además de servir para entrar, la pulsera será el único método de pago dentro del Mallorca Live Festival 2026. Por eso, no bastará con llevar la entrada: será necesario contar con la pulsera para moverse por el recinto, acceder y realizar consumiciones. La organización insiste en que recogerla previamente permitirá ahorrar colas y entrar de forma más directa al festival. Para muchos asistentes, este paso será clave para aprovechar desde el primer momento una cita que reunirá durante dos días música, gastronomía y miles de personas en Calvià.

Ojo: la Closing Party funciona de otra manera

La recogida de pulseras afecta a las jornadas principales del Mallorca Live Festival 2026, los días 12 y 13 de junio. Sin embargo, para la Closing Party del domingo 14 de junio no será necesaria pulsera para acceder. Ese día, los asistentes solo tendrán que mostrar su entrada en PDF en la puerta. Es una diferencia importante para quienes tengan previsto acudir también al cierre del festival y no quieran confundirse con el sistema de acceso de las jornadas principales.