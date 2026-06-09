Mallorca Live Festival 2026: guía rápida sobre los puestos de comida que habrá en el recinto de Calvià

Quedan apenas unos días para el Mallorca Live Festival 2026, que se celebra los próximos 12 y 13 de junio en Calvià, y una de las preguntas más repetidas entre quienes ya tienen entrada va mucho más allá de los conciertos: ¿qué se podrá comer dentro del recinto?. La organización ya ha dado a conocer la oferta gastronómica que acompañará esta edición y la variedad será uno de sus principales reclamos.

Desde smash burgers y perritos calientes hasta tacos, comida asiática, empanadas argentinas o propuestas marroquíes, el festival contará con más de quince puntos de restauración repartidos por el recinto. Además, habrá alternativas específicas para quienes buscan comida vegetariana, vegana o sin gluten en el Mallorca Live Festival.

Qué puestos de comida habrá en el Mallorca Live Festival 2026

La oferta gastronómica del festival estará formada por establecimientos ya conocidos en la isla y otros especializados en cocina internacional. Entre ellos figuran Beewi Dog, Can Company, L'Informal, Indico & Belu, Indivisible, Beldi, La Bacanal, Ruka Street Food, Hoi An, Can Company Foodtruck, Feria Street Food, Pumo Pizza, Wok on Fire, Sa Comuna, La Folloneta, Foc Ardent, Beewi Chicken, Papaiso, Don't Cry For Me, Hot 600 y Can Company VIP.

Aunque las hamburguesas y los perritos tendrán un gran protagonismo, también habrá espacio para especialidades como llonguets mallorquines, wraps marroquíes, brochetas, pizza, wok asiático, pollo frito, crepes o patatas. La intención es que el público pueda encontrar opciones diferentes sin necesidad de salir del recinto durante las largas jornadas de conciertos.

Dónde encontrar comida vegetariana y vegana

Uno de los aspectos más valorados por los asistentes en los grandes festivales es la posibilidad de encontrar alternativas adaptadas a diferentes estilos de alimentación. En el caso del Mallorca Live Festival 2026, varios de los puestos ofrecerán productos aptos para personas vegetarianas y veganas. Entre las propuestas con opciones vegetarianas figuran establecimientos como Beewi Dog, L'Informal, Beldi, Hoi An, Wok on Fire, Sa Comuna, Foc Ardent, Don't Cry For Me y Hot 600, entre otros. Esto permitirá encontrar alternativas sin carne en distintos puntos del recinto y en categorías muy variadas.

Las opciones veganas, por su parte, estarán disponibles en locales como L'Informal, Hoi An, Wok on Fire, La Folloneta y algunos otros puestos que han señalado productos específicos aptos para este tipo de dieta. La variedad incluye desde propuestas asiáticas hasta crepes y acompañamientos.

Lo que tienen que saber las personas celíacas

Otra de las cuestiones habituales antes de acudir a un gran evento es la disponibilidad de productos aptos para personas con intolerancias alimentarias. En este sentido, el festival también contará con varios establecimientos que anuncian opciones sin gluten.

Entre ellos aparecen L'Informal, Hoi An, Beldi, Feria, Papaiso o Wok on Fire, que han identificado alternativas para quienes necesitan evitar el gluten. Aun así, como ocurre en cualquier evento multitudinario, se recomienda consultar directamente con cada establecimiento sobre ingredientes y posibles contaminaciones cruzadas antes de realizar el pedido.

Con artistas de primer nivel y una zona gastronómica reforzada, la edición de 2026 aspira a convertir los días 12 y 13 de junio en una de las grandes citas del verano en Mallorca.