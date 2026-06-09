Mallorca Live Festival 2026: esto es lo que puedes llevar al recinto y lo que está prohibido

Miles de asistentes cuentan ya los días para la llegada del Mallorca Live Festival 2026, una de las citas musicales más esperadas del calendario en Baleares que tendrá lugar este 12 y 13 de junio en Calvià. Sin embargo, antes de preparar la mochila y dirigirse al recinto, conviene revisar con detalle qué objetos están permitidos y cuáles están prohibidos para evitar problemas en los controles de acceso.

Aunque muchas de las normas son similares a las de anteriores ediciones, existen algunas cuestiones que suelen generar dudas entre los asistentes. Desde la posibilidad de entrar con agua o comida hasta las restricciones sobre paraguas, cámaras o mochilas de gran tamaño, conocer estas condiciones con antelación puede ahorrar colas, registros más largos e incluso la obligación de dejar pertenencias fuera del recinto.

Lo que sí puedes llevar al Mallorca Live Festival 2026

Entre los objetos autorizados figura uno de los más demandados por los asistentes durante los meses de calor: las botellas de agua de hasta 50 centilitros sin tapón. El festival permitirá acceder con ellas al recinto y, además, en anteriores ediciones del evento se habilitaron fuentes gratuitas de agua para facilitar la hidratación durante las largas jornadas de conciertos.

También estarán permitidas las cremas solares, un elemento especialmente recomendable teniendo en cuenta las altas temperaturas que suelen registrarse durante las primeras horas de actividad. Junto a ellas, los asistentes podrán acceder con mochilas, riñoneras y vasos de plástico reutilizables.

La organización también permitirá la entrada de paraguas plegables. En el caso de la comida, podrá introducirse en el recinto, aunque estará sujeta a revisión durante los controles de seguridad, por lo que se recomienda llevarla en envases fáciles de inspeccionar. Para agilizar el acceso, una de las opciones más prácticas es llevar bocadillos envueltos en papel transparente o utilizar recipientes transparentes. De esta manera, el registro será más rápido y se evitarán esperas innecesarias en la entrada.

Los objetos prohibidos que pueden darte problemas en la entrada

No todo podrá cruzar los controles de acceso del Mallorca Live Festival 2026. La organización mantiene una lista de elementos prohibidos por motivos de seguridad que conviene revisar antes de salir de casa.

Entre ellos figuran los cubiertos y cualquier tipo de recipiente de cristal, independientemente de su tamaño. Tampoco estará permitido acceder con cámaras profesionales, ya que su uso está restringido dentro del recinto.

Otro de los objetos que se quedarán fuera son los palos selfie, habituales en conciertos y festivales. Aunque para muchos asistentes son un complemento habitual, forman parte de la lista de artículos vetados por la organización.

Mochilas, patinetes y cascos

La lista de prohibiciones incluye además patinetes, maletas y mochilas de más de 24 litros de capacidad. Estos elementos pueden dificultar la movilidad dentro del recinto y complicar las labores de seguridad en espacios con gran concentración de público. Los asistentes tampoco podrán entrar con cascos de moto o bicicleta. La medida busca evitar la acumulación de objetos voluminosos en las zonas de conciertos.

Tampoco estarán permitidas las sillas portátiles ni los sprays de ningún tipo. Aunque puedan parecer objetos inofensivos, forman parte de las restricciones habituales establecidas en eventos multitudinarios.