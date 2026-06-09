La librería Literanta cierra sus puertas en Palma después de dos décadas: “Han sido años hermosos”

Literanta desaparece. Sergio González echa la barrera de este proyecto libresco que revolucionó el modelo de librería en Palma en 2005. “Literanta ha sido más que una librería. Ha sido un lugar de encuentro y de amistad para todos lo que amamos los libros”, señala el establecimiento en un post subido la tarde de este martes en sus redes sociales.

En el texto de despedida se desliza que “Palma y el Call”, el barrio donde se mudó esta librería, “han cambiado, y todo tiene sus etapas, sencillamente”. “Han sido años hermosos y nada nos gustaría más que veros estos días para despedirnos en persona”. Así, la librería anuncia una liquidación por cierre de sus existencias de libros y mobiliario que empieza este mismo miércoles, de 16 a 20 horas. El jueves y el viernes continuará la liquidación con el mismo horario y el sábado tendrá lugar de 10 a 20 horas.

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La librería abrió sus puertas en la calle Fortuny y se trasladó a la calle Call número 4 en julio de 2018. Desde el principio, sus propietarios apuntalaron un potente programa de actividades y talleres en paralelo a la venta de libros con el fin de crear una comunidad importante de lectores. Algunas de las presentaciones de novedades más importantes de la ciudad se celebraron en este espacio que aúna novedades con un fondo de autores primordiales para comprender el mundo en que vivimos y las principales corrientes poéticas y literarias de los siglos XX y XXI.