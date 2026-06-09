La librería Literanta cierra sus puertas en Palma después de dos décadas: “Han sido años hermosos”
El proyecto que empezó en 2005 liquida las existencias de libros y muebles desde este miércoles hasta el sábado
Literanta desaparece. Sergio González echa la barrera de este proyecto libresco que revolucionó el modelo de librería en Palma en 2005. “Literanta ha sido más que una librería. Ha sido un lugar de encuentro y de amistad para todos lo que amamos los libros”, señala el establecimiento en un post subido la tarde de este martes en sus redes sociales.
En el texto de despedida se desliza que “Palma y el Call”, el barrio donde se mudó esta librería, “han cambiado, y todo tiene sus etapas, sencillamente”. “Han sido años hermosos y nada nos gustaría más que veros estos días para despedirnos en persona”. Así, la librería anuncia una liquidación por cierre de sus existencias de libros y mobiliario que empieza este mismo miércoles, de 16 a 20 horas. El jueves y el viernes continuará la liquidación con el mismo horario y el sábado tendrá lugar de 10 a 20 horas.
La librería abrió sus puertas en la calle Fortuny y se trasladó a la calle Call número 4 en julio de 2018. Desde el principio, sus propietarios apuntalaron un potente programa de actividades y talleres en paralelo a la venta de libros con el fin de crear una comunidad importante de lectores. Algunas de las presentaciones de novedades más importantes de la ciudad se celebraron en este espacio que aúna novedades con un fondo de autores primordiales para comprender el mundo en que vivimos y las principales corrientes poéticas y literarias de los siglos XX y XXI.
Suscríbete para seguir leyendo
- Denuncian ante fiscalía al jefe de la Policía Local de Palma por borrar unas imágenes
- El Paseo del Born de Palma se consolida como epicentro del lujo: Loewe vuelve a sus orígenes en Mallorca con una nueva tienda
- Un mallorquín consigue grabar una escena casi nunca vista: un cachalote y su cría devorando un calamar gigante en pleno océano
- Hipercentro celebra sus primeros 40 años con el estreno de nuevas instalaciones
- El Informe Fènix sitúa a Baleares como uno de los grandes ejemplos del modelo económico que 'empobrece' a la población pese al crecimiento
- Los policías que auxiliaron a la joven en Son Gotleu: 'Nunca habíamos vivido una situación tan al límite
- Manifestación antisaturación turística en Mallorca el 26J: Prohens ya ha perdido el miedo a las protestas
- Alarma en Son Espases: un joven provoca un incendio en un box de Psiquiatría