Desembarca en Palma ‘Viaje al país de los blancos’, la película que invita a mirarse en el espejo de las migraciones con humanidad y esperanza
Adaptación cinematográfica del libro homónimo de Ousman Umar, quien se interpreta a sí mismo en la película en su versión adulta, se preestrena hoy en el Cine Augusta, a las 19.30 horas
El filme se proyectó en la 29 edición del Festival de Málaga y tiene previsto su estreno en cines para el próximo 26 de junio
Viaje al país de los blancos es una película dirigida por Dani Sancho que está basada en la historia real de Ousman Umar, un joven ghanés que con solo 14 años abandonó su aldea y tras una travesía llena de obstáculos llegó a Barcelona para descubrir que la vida allí no es como él la imaginaba.
Adaptación cinematográfica del libro homónimo de Ousman Umar, quien se interpreta a sí mismo en la película en su versión adulta, se proyectó en la 29 edición del Festival de Cine de Málaga. Esta tarde, a partir de las 19.30 horas, se preestrenará en el Cine Augusta de Palma. Su estreno oficial en los cines españoles está programado para el próximo 26 de junio.
Para Ousman Umar, famoso divulgador y activista por los Derechos Humanos, este proyecto no solo visibiliza la resiliencia, sino que invita al mundo a mirarse en el espejo de las migraciones con humanidad y esperanza y es un llamamiento al mundo entero para que nos acompañe en nuestra misión de alimentar mentes en origen, mediando la educación digital. Es decir, la solución de la migración forzada pasa por crear oportunidades de trabajo en origen.
La educación y la información, la única solución posible
Con solo 14 años, Ousman Umar abandonó su aldea en Ghana para emprender un largo y peligroso viaje hacia Europa. A diferencia de miles de personas que se quedan en el camino, logró llegar. Actualmente, es un famoso activista por los Derechos Humanos, divulgador, escritor y empresario. Autor de dos libros (Viaje al País de los Blancos y Desde el País de los Blancos) se ha convertido en una figura pública al asistir a medios de comunicación y eventos internacionales para dar a conocer su impactante historia y concienciar a la sociedad actual sobre lo que, para él, es una de las grandes problemáticas del tercer mundo: la falta de información.
En 2012 fundó Nasco Feeding Minds, una ONG con sede en Ghana y Barcelona, a través de la cual ha construido escuelas con equipamiento informático en África para que los niños no tengan que correr los peligros que él pasó para tener acceso a una educación digna. “Necesitamos salvar las vidas de miles de personas que merecen tener acceso a oportunidades y a información antes de arriesgarse en este viaje. La educación y la información son la única solución posible y estamos trabajando para informar en Europa y África”, afirma.
Suscríbete para seguir leyendo
- Denuncian ante fiscalía al jefe de la Policía Local de Palma por borrar unas imágenes
- Un mallorquín consigue grabar una escena casi nunca vista: un cachalote y su cría devorando un calamar gigante en pleno océano
- Hipercentro celebra sus primeros 40 años con el estreno de nuevas instalaciones
- El Informe Fènix sitúa a Baleares como uno de los grandes ejemplos del modelo económico que 'empobrece' a la población pese al crecimiento
- El Paseo del Born de Palma se consolida como epicentro del lujo: Loewe vuelve a sus orígenes en Mallorca con una nueva tienda
- Los policías que auxiliaron a la joven en Son Gotleu: 'Nunca habíamos vivido una situación tan al límite
- Manifestación antisaturación turística en Mallorca el 26J: Prohens ya ha perdido el miedo a las protestas
- Alarma en Son Espases: un joven provoca un incendio en un box de Psiquiatría