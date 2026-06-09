Desembarca en Palma ‘Viaje al país de los blancos’, la película que invita a mirarse en el espejo de las migraciones con humanidad y esperanza

Viaje al país de los blancos es una película dirigida por Dani Sancho que está basada en la historia real de Ousman Umar, un joven ghanés que con solo 14 años abandonó su aldea y tras una travesía llena de obstáculos llegó a Barcelona para descubrir que la vida allí no es como él la imaginaba.

Adaptación cinematográfica del libro homónimo de Ousman Umar, quien se interpreta a sí mismo en la película en su versión adulta, se proyectó en la 29 edición del Festival de Cine de Málaga. Esta tarde, a partir de las 19.30 horas, se preestrenará en el Cine Augusta de Palma. Su estreno oficial en los cines españoles está programado para el próximo 26 de junio.

Para Ousman Umar, famoso divulgador y activista por los Derechos Humanos, este proyecto no solo visibiliza la resiliencia, sino que invita al mundo a mirarse en el espejo de las migraciones con humanidad y esperanza y es un llamamiento al mundo entero para que nos acompañe en nuestra misión de alimentar mentes en origen, mediando la educación digital. Es decir, la solución de la migración forzada pasa por crear oportunidades de trabajo en origen.

Cartel de 'Viaje al país de los blancos' / .

La educación y la información, la única solución posible

Con solo 14 años, Ousman Umar abandonó su aldea en Ghana para emprender un largo y peligroso viaje hacia Europa. A diferencia de miles de personas que se quedan en el camino, logró llegar. Actualmente, es un famoso activista por los Derechos Humanos, divulgador, escritor y empresario. Autor de dos libros (Viaje al País de los Blancos y Desde el País de los Blancos) se ha convertido en una figura pública al asistir a medios de comunicación y eventos internacionales para dar a conocer su impactante historia y concienciar a la sociedad actual sobre lo que, para él, es una de las grandes problemáticas del tercer mundo: la falta de información.

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En 2012 fundó Nasco Feeding Minds, una ONG con sede en Ghana y Barcelona, a través de la cual ha construido escuelas con equipamiento informático en África para que los niños no tengan que correr los peligros que él pasó para tener acceso a una educación digna. “Necesitamos salvar las vidas de miles de personas que merecen tener acceso a oportunidades y a información antes de arriesgarse en este viaje. La educación y la información son la única solución posible y estamos trabajando para informar en Europa y África”, afirma.