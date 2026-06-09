Cortes de tráfico y lanzaderas para el Mallorca Live Festival 2026: todo lo que debes saber

A pocos días del inicio del Mallorca Live Festival 2026, uno de los aspectos que más preocupa a quienes acudirán al recinto de Calvià es cómo llegar y salir del evento. Como ocurre cada año, el festival provocará importantes cambios en la circulación y habrá varias vías con restricciones de tráfico y cortes temporales durante las jornadas del 12, 13 y 14 de junio.

Por ello, tanto la organización como el Ayuntamiento recomiendan planificar los desplazamientos con antelación. La principal recomendación es evitar el vehículo privado siempre que sea posible y optar por las lanzaderas oficiales del Mallorca Live Festival, que conectarán distintos puntos de la isla con el recinto y permitirán ahorrar tiempo y complicaciones.

Qué carreteras tendrán restricciones durante el Mallorca Live Festival 2026

Las principales limitaciones de tráfico afectarán a los accesos más cercanos al recinto del festival. Entre las 16.00 y las 23.00 horas de los días 12, 13 y 14 de junio, habrá circulación restringida en varios puntos clave. Las restricciones afectarán a la salida 14 de la autovía MA-1 en ambos sentidos, así como al Camí de Cala Figuera, la MA-1C y el Camí de Son Pillo. Se trata de algunas de las vías más utilizadas para acceder a la zona donde se celebra el evento, por lo que se esperan retenciones especialmente durante las horas de mayor afluencia.

Las calles que permanecerán cerradas durante el festival

Además de las limitaciones de acceso, habrá calles con restricciones más severas. Los días 12 y 13 de junio, entre las 16.00 y las 05.00 horas de la madrugada siguiente, permanecerán afectados el Carrer Blanc y el Camí Porrassa. En el caso de la jornada del 14 de junio, coincidiendo con la programación final del festival, estas restricciones se mantendrán entre las 16.00 y la 01.00 horas de la madrugada siguiente.

A ello se suma el cierre total del Carrer Góngora, en el tramo comprendido entre el Carrer Blanc y el Camí Porrassa, una medida destinada a facilitar los movimientos de asistentes y garantizar la seguridad en el entorno del recinto.

Rutas recomendadas para vecinos y conductores

Las autoridades han establecido también itinerarios alternativos para minimizar las molestias a residentes y conductores habituales de la zona. Durante las franjas de restricción, los accesos y salidas desde El Toro y Son Ferrer deberán realizarse preferentemente a través de Santa Ponça, utilizando la salida 17 de la autovía MA-1. Esta recomendación estará vigente especialmente entre las 16.00 y las 23.00 horas, cuando se prevé una mayor concentración de tráfico vinculada a la llegada de miles de asistentes al festival.

La organización pide dejar el coche en casa

Desde el Mallorca Live Festival han lanzado un mensaje claro a los asistentes: la mejor opción para llegar al recinto es utilizar las lanzaderas oficiales del festival o el transporte público. La organización recuerda que estos servicios han sido diseñados precisamente para evitar colapsos en los accesos y agilizar la llegada y salida del recinto. Además, permiten prescindir de las preocupaciones relacionadas con el aparcamiento y las retenciones al final de cada jornada.

Qué hacer si necesitas acudir en coche

Para quienes no tengan más remedio que utilizar vehículo privado, existe una alternativa habilitada específicamente para el festival. La recomendación es estacionar en el polígono de Son Bugadelles, donde se habilitará un aparcamiento especial para asistentes. Desde este punto funcionará un servicio de autobuses lanzadera al Mallorca Live Festival 2026, con salidas frecuentes hacia el recinto. La organización señala que esta opción permitirá evitar las zonas más congestionadas y facilitará tanto la llegada como el regreso tras los conciertos. Los asistentes que quieran utilizar el transporte oficial pueden reservar previamente su plaza de autobús a través de la web del festival y evitar así los problemas de tráfico previstos durante una de las citas musicales más multitudinarias del año en Mallorca.