Ventura, Morante de la Puebla y Roca Rey torearán en el Coliseo Balear este verano

Dos corridas de toros, una de ellas mixta, componen la temporada taurina del Coliseo Balear. Dos carteles en los que están anunciadas las máximas figuras del momento, tales como Morante, Talavante, Roca Rey o Diego Ventura.

El primero de los festejos se celebrará el jueves 30 de julio. Abrirá cartel el rejoneador Diego Ventura que lidiará dos toros de Herederos de Ángel Sánchez y Sánchez. A pie actuarán Morante de la Puebla y Sebastián Castella con reses de Juan Pedro Domecq.

Para el siguiente jueves, 6 de agosto, con toros de la ganadería de Núñez del Cuvillo, se anuncia a la máxima figura del momento: Andrés Roca Rey. Con él estarán otros dos nombres importantes del toreo, José María Manzanares y Alejandro Talavante.

Ambas corridas se celebrarán a partir de las nueve de la noche. Las entradas ya pueden adquirirse online, mientras que las taquillas físicas se abrirán el trece de julio.

La composición de estos carteles ha sufrido distintos cambios en estas últimas semanas. Incluso se habló desde dar una corrida de rejones hasta ofrecer hasta tres corridas.

Al final se mantiene la máxima figura del rejoneo como es Diego Ventura, tal y como adelantó este periódico, con los grandes nombres del escalafón taurino. n