La Fira del Llibre de Palma registra un aumento de ventas de hasta un 10%

La Fira del Llibre de Palma ha finalizado este domingo, 7 de junio, después de diez días de presentaciones de libros, cuentacuentos y talleres en la plaza España, que se ha consolidado como su sede. En esta 44 edición, el Gremi de Llibreters de Mallorca, organizador de la feria, ha constatado un aumento de ventas de entre un 5 y un 10% sobre el pasado año.

Para los libreros, la edición de este año ha confirmado la mejora de la Fira del Llibre, con un aumento de las ventas y una buena asistencia de público y nuevos perfiles de asistentes a la plaza España, su ubicación desde 2025. Los organizadores han destacado que actividades como la presentación de los nuevos libros de Pere Estelrich y Marcos Augusto, así como la actuación del grupo Cucorba, organizada por la Obra Cultural Balear, han reunido a una gran cantidad de público.

El escenario ha acogido presentaciones y charlas de escritores. / GUILLEM BOSCH

La Fira del Llibre de Palma ha cerrado su 44 edición con el concurso Cronològic: escriptors vs lectors vs llibreters, conducido por Javi Vegas y Salvador Oliva, y con el concierto de la Banda de Música Unió Musical Nostra Terra de Son Ferriol. En estos diez días, gracias al acuerdo firmado con Apropa Cultura, más de 80 usuarios de la plataforma han participado en las diferentes actividades de la Feria. Además, más de 300 alumnos de varios centros escolares como CEIP La Soledat, Aina Moll y Verge de Lluc, y entidades como la Associació de Lectura Fàcil de les Illes Balears han visitado la feria, ha informado el Gremi de Llibreters.

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La Fira del Llibre 2026 comenzó el pasado viernes 29 de mayo con el pregón de Fades, que denunció "el boicot" del ayuntamiento de Palma a la celebración del Orgullo. En estos diez días, han pasado autores como Yunez Chaib, Laia Malo, Olívia Lund, Miguel Gane, Eudald Espluga y Luciana Peker. También se han grabado podcasts y se ha recuperado la participación institucional con las casetas del Ayuntamiento de Palma y de la Fundació Mallorca Literària. La Feria ha contado con la colaboración de la Associació d'Escriptors en Llengua Catalana con una nueva edición del Espai reverb.