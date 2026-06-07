La compañía Zarzuela21 estrenará 'La tabernera del puerto' en Andratx
La función tendrá lugar el próximo 13 de junio en la terraza Barba Roja del Castell de Son Mas
La compañía Zarzuela21 representará La tabernera del puerto, el próximo 13 de junio en la terraza Barba Roja del Castell de Son Mas en Andratx, a las 22 horas.
La tabernera del puerto es una zarzuela en tres actos compuesta por Pablo Sorozábal y libreto de Federico Romero Sarachaga y Guillermo Fernández-Shaw Iturralde. Este romance marinero se estrenó en mayo de 1936 en el Teatro Tívoli de Barcelona. Está considerada una de las obras más destacadas del género lírico español.
En Andratx, La tabernera del puerto estará interpretada por Tanya Durán-Gil, en el papel de Marola, Néster Martorell, Pablo López, David Cervera, Elsa Salord y Gabriel Mas, entre otros, y en ella participarán los coros de Andratx Coral Veus de Ponent y Cor Municipal, además de la Jove Orquestra Illes Balears, bajo la dirección musical de Juan F. Ballesteros y la dirección de escena de Kike Llorca.
“En Zarzuela21 queremos rescatar la zarzuela como el gran género musical que es pero desde una perspectiva estética revisada y con un claro propósito de utilidad a las necesidades artísticas del presente y del futuro”, explica la compañía.
El precio de la entrada para la función es de 5 euros y se puede adquirir a través de ticketib.com.
- La Fiscalía pide 15 años de cárcel para un profesor de la UIB por dar palizas a su bebé
- The Champions Burger vuelve a Mallorca: fechas, ubicación y todas las novedades
- El Mallorca y el candidato del Fenerbahçe llegan a un acuerdo por Muriqi
- La UIB suspende temporalmente al profesor acusado de maltrato a su bebé
- El futuro pulmón verde de Platja de Palma: demolición total del Dino Golf, calles peatonales y un 'parque de lagartijas
- Cortes de tráfico en Palma por el Memorial Luis Salom y el Corpus: zonas afectadas y autobuses desviados
- El Govern defiende la construcción del segundo cinturón de Palma para adaptar las infraestructuras al crecimiento demográfico
- El Govern autoriza dos nuevas facultades de la Universitat de Mallorca, que prevé implantar Medicina y Arquitectura en 2027