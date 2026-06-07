La compañía Zarzuela21 estrenará 'La tabernera del puerto' en Andratx

La compañía Zarzuela21 representará La tabernera del puerto, el próximo 13 de junio en la terraza Barba Roja del Castell de Son Mas en Andratx, a las 22 horas.

La tabernera del puerto es una zarzuela en tres actos compuesta por Pablo Sorozábal y libreto de Federico Romero Sarachaga y Guillermo Fernández-Shaw Iturralde. Este romance marinero se estrenó en mayo de 1936 en el Teatro Tívoli de Barcelona. Está considerada una de las obras más destacadas del género lírico español.

En Andratx, La tabernera del puerto estará interpretada por Tanya Durán-Gil, en el papel de Marola, Néster Martorell, Pablo López, David Cervera, Elsa Salord y Gabriel Mas, entre otros, y en ella participarán los coros de Andratx Coral Veus de Ponent y Cor Municipal, además de la Jove Orquestra Illes Balears, bajo la dirección musical de Juan F. Ballesteros y la dirección de escena de Kike Llorca.

Cartel completo de la función programada para este 13 de junio. / Zarzuela 21

“En Zarzuela21 queremos rescatar la zarzuela como el gran género musical que es pero desde una perspectiva estética revisada y con un claro propósito de utilidad a las necesidades artísticas del presente y del futuro”, explica la compañía.

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El precio de la entrada para la función es de 5 euros y se puede adquirir a través de ticketib.com.