Mònica Fuster inaugura la exposición 'En ruta' en el Museu Marítim de Mallorca en ses Voltes
La muestra es una nueva fase del proyecto de investigación artística multisensorial 'Tapís' y se podrá visitar hasta el 24 de junio
La artista Mònica Fuster ha presentado este sábado, 6 de junio, la exposición En ruta en el Museu Marítim de Mallorca en ses Voltes. Se trata de una nueva fase de su proyecto de investigación Tapís, que en este caso combina arte, patrimonio agrícola y navegación tradicional para seguir el rastro del conocido tap de cortí, desde América hasta Balears.
En ruta se podrá visitar hasta el próximo 24 de junio. La artista evoca el descubrimiento del ají, en 1493, con la ruta de las especias, y cómo llegó desde América y se adaptó a Mallorca como el tradicional tap de cortí. Con este argumento, Fuster conecta mar y tierra, memoria y territorio, tradición y contemporaneidad. La exposición incluye obra videográfica con piezas audiovisuales que se han filmado en distintos puntos de la costa mallorquina. La artista ha contado con la colaboración del pescador Pedro Paniza, la Associació de Barques Tradicionals de Portocolom, la realizadora Françoise Polo y el compositor Pedro Tous. El trabajo incluye grabaciones de un llaüt engalanado con ristras de tap de cortí, utilizado para documentar navegaciones hacia Cabrera y aproximaciones a Na Guardis. También se han realizado filmaciones en el entorno de sa Dragonera y en diversos puntos de la costa de Portocolom, ha informado el Consell de Mallorca, que ha destacado que el proyecto incorpora actividades de mediación desarrolladas con las fundaciones Estel de Llevant y Aproscom, así como con la asociación Dones en Marxa de Felanitx, con lo que se refuerza su dimensión comunitaria y participativa.
En ruta forma parte de un proyecto mucho más amplio, Tapís, en el que Mònica Fuster lleva trabajando desde 2020, para hablar del patrimonio agrícola, textil y marítimo de Mallorca mediante diferentes lenguajes artísticos.
Además de la artista, a la inauguración de la exposición han acudido la vicepresidenta del Consell de Mallorca y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, el director del Museu Marítim, Albert Forés, el comisario artístico Sebastià Mascaró y Françoise Polo.
El Consell ha recordado que Tapís es un proyecto de investigación artística multisensorial en proceso que en 2025 fue el ganador de la convocatoria abierta del IEB para participar en ARCO, comisariado por Sebastià Mascaró.
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