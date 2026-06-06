Medio centenar de personas asisten al primer concierto del ciclo 'Concerts a Palau'

Medio centenar de espectadores asistieron este pasado viernes, 5 de junio, a última hora de la tarde a la actuación del Dúo Van Roy-Roig en el salón de plenos del Consell de Mallorca, en el primer concierto del ciclo musical 'Concerts a Palau' que se celebran los fines de semana de junio.

El dúo formado por la soprano mallorquina Cristina Van Roy y el pianista Joan Roig interpretó un repertorio de obras clásicas y de compositores como Chopin, Grieg y Orfila, así como piezas contemporáneas ha informado el Consell de Mallorca en una nota.

El ciclo continuará con tres conciertos más, las actuaciones de The Margarettes, trío que destaca por un repertorio versátil y que versionan grandes éxitos del pop y del rock de diferentes épocas; Ovella Negra, una propuesta musical que fusiona la música tradicional de Mallorca con el jazz; y la Coral de Montlliri, integrada por 52 cantantes de Montuïri y dirigida por Maria Magdalena Oliver.

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The Margarettes actuarán el 14 de junio a las 18.30 horas; el día 21, a las 18.30 horas, será el turno de Ovella Negra; y cierra el ciclo, el 27 de junio a las 18.30 horas, la Coral de Montlliri.