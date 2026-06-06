El escritor Ricard Ruiz Garzón gana el premio de narrativa infantil Guillem Cifre de Colonya 2026

El escritor Ricard Ruiz Garzón (Barcelona, 1973) ha ganado el XLV Premio de Narrativa Infantil y Juvenil Guillem Cifre de Colonya 2026, con una dotación de 7.000 euros, por su obra en catalán Trenta pares vaig tenir (i encara me’n queden dos), que revisita las rondalles tradicionales y las historias de bucles temporales.

El Premio reconoce novelas en lengua catalana dirigidas a niños y jóvenes de 8 a 14 años, según ha informado en un comunicado la Fundación Guillem Cifre de Colonya, organizadora del evento con el apoyo de la Editorial Barcanova, que publica las obras ganadoras.

En la edición de este año se han presentado 21 obras procedentes del conjunto de territorios del dominio lingüístico catalán, evaluados por un jurado formado por los escritores Pere Martí y Miquel Rayó y las editoras Sara Moyano y Francisca Mas.

La obra ganadora narra la historia de Bruna, que se embarca en un viaje con sus padres durante las vacaciones de verano a Escocia que le parecen un infierno, todo ello mientras sus progenitores no hacen más que decirle lo fabuloso que es todo.

El descubrimiento de una joven pelirroja, un cuervo misterioso y una runa con tres espirales que la empuja a pedir el deseo de cambiar de padres marcan el desarrollo de toda una trama en la que sus progenitores irán cambiando de personalidad periódicamente.

Ricard Ruiz Garzón (Barcelona, 1973) es escritor, profesor en la Escuela de Escritura del Ateneu Barcelonès y creador y asesor del Festival 42 (Festival de Géneros Fantásticos de Barcelona), del que fue comisario los cinco primeros años.

Ganador de premios como el Ramon Muntaner, Edebé, Droide y Druida o Ictineu, es autor de una veintena de libros a cuatro manos o en solitario, como Las voces del laberinto, Wollstonecraft, La Immortal, Herba negra, Mary Shelley i el Monstre de Frankenstein, Mångata o Janowitz.

También ha hecho ha participado en antologías y ha formado parte de jurados que van desde el Joaquim Ruyra o el Crexells hasta el Festival Internacional de Cine de Sitges.

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Además, durante un cuarto de siglo ejerció como periodista cultural en varios medios como TV3, El País, El Periódico, Betevé, RAC1 y Time Out.