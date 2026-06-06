La prèvia
Art antic i modern
El primer dissabte de juny arriba carregat de propostes musicals ben diverses arreu de Mallorca, amb un ventall que abraça des de la música barroca fins a les creacions contemporànies, passant per la lírica i la música coral.
Com és costum, cal començar pel tradicional concert matinal de l’orgue de Sant Bartomeu d’Alaró, una cita que s’ha convertit en imprescindible per als amants d’aquest instrument i que tindrà lloc a les 11.30 hores.
Ja al capvespre, l’església del Convent de Manacor acollirà a les 21 hores una nova actuació d’Ars Antiqua, l’ensemble coral i instrumental dirigit per Eulàlia Salbanyà. El programa proposa un atractiu recorregut per algunes de les pàgines més representatives del Barroc, amb obres de Monteverdi, Vivaldi, Pergolesi i Bach. La soprano Montse Mozo i el violagambista Joan Fiol seran els solistes convidats.
A la mateixa hora, el pati de l’Escolania de Lluc serà l’escenari d’un dels concerts més curiosos del cicle Sons de Nit. El pianista menorquí Marco Mezquida compartirà escenari amb els Blauets del Santuari en una proposta que combina tradició i creativitat, i que aprofita l’encant de l’espai.
Per als aficionats a la lírica, el Museu Dionís Bennàssar de Pollença ofereix a les 19 hores una original experiència de maridatge entre vi i òpera. Les sopranos Nadia Akaâir i Raquel Llera, amb l’acompanyament al piano de Francesc Blanco, interpretaran una selecció d’àries i cançons en un format proper i íntim.
També avui, el festival Inclàssic presenta al Claustre de Sant Domingo d’Inca, a les 21 hores, el pianista i compositor David Gómez amb el seu conegut espectacle Un piano i 1.000 espelmes, una proposta que combina música, llum i atmosfera per crear una experiència immersiva destinada a un públic molt ampli.
Finalment, a l’església de Sant Felip Neri de Palma, a les 20 hores, un conjunt instrumental oferirà una selecció de fragments de Les quatre estacions de Vivaldi. La segona part del concert estarà dedicada a dues de les grans obres sacres del compositor venecià, el Beatus Vir i el Magnificat, interpretades conjuntament per la Capella Oratoriana i el cor Philippus Nerius, formacions dirigides per Gori Marcús.
Una jornada, en definitiva, que permet viatjar des de la música antiga fins a les sensibilitats més actuals, demostrant una vegada més la vitalitat i la varietat de l’oferta musical mallorquina.
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