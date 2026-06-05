Santiago Auserón actuará en Mallorca en octubre

Santiago Auserón regresa a los escenarios con Nerantzi Tour 2026, una gira de diez fechas que recorrerá la península y saltará a Mallorca, donde actuará el 24 de octubre en Can Prunera (Sóller), dentro del ciclo Nit de la Libèl·lula.

El tour presenta el repertorio de su aclamado álbum Nerantzi, en el que el artista adapta al castellano canciones del rico legado musical griego, acompañado por el buzuquista Vaggelis Tzeretas y el cantante y guitarrista Theodoros Karellas, con la estimable colaboración de la cantante y compositora malagueña Anni B. Sweet. El proyecto arrancó con una primera gira en otoño de 2025 recibiendo una excelente acogida de crítica y público.

Tal como explica Auserón, "en sucesivos viajes a Grecia, a través de la escucha atenta de la diversidad de sus músicas, hemos tenido ocasión de profundizar en el conocimiento de un rico legado compatible con la evolución de la canción española".

Añade que "igual que en el acercamiento a Cuba o a Nueva Orleans realizado en décadas anteriores, se trata menos de imitar géneros autóctonos de otros países que de revelar vínculos rítmicos y melódicos que en nuestra propia música popular permanecían en estado latente".

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El artista argumenta que "la reacción intensa y emotiva del público, que recuerda algunas melodías reconociendo por vez primera su origen, y descubre otras nuevas como si siempre hubieran formado parte de su memoria, confirmó la conveniencia del proyecto".