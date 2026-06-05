Maria del Mar Bonet, ante la masificación que padece Mallorca: “No sé hasta qué punto podremos aguantar este sufrimiento”

Maria del Mar Bonet, del mundo a Mallorca. La cantante y compositora regresa a sus raíces con L’aigua no cansa, un disco esencialmente mallorquín, pensado, creado y producido plenamente en la isla que le vio nacer, con la que mantiene una relación de amor a pesar de la “destrucción” a la que se le somete. Un álbum, cuya presentación en Palma tendrá lugar en el Auditorium el 27 de noviembre, que incluye nueve temas, la mayoría inéditos, unos en clave poética y otros reivindicativos, dedicados a la violencia contra las mujeres o la dana de Valencia y “a los políticos responsables que nunca servirán para nada y han hecho más grande el desastre”, como canta en el corte ‘S’aigo no’.

“Me gusta que mis discos tengan que ver con el lugar en el que estoy”, defiende Bonet, quien decidió regresar a Palma hace ya unos años tras residir en Barcelona durante décadas. Sus primeras palabras en la presentación de este álbum, que se ha celebrado en la tienda Xocolat, han sido para el equipo que le ha arropado y se ha volcado en un trabajo que ve la luz en formato CD y en una edición premium limitada en formato libro-disco en acordeón y un formato vinilo de tres palas con ‘estaming’ de oro y disco dorado, “una de las empresas más interesantes en la historia de Blau”, ha apuntado Miquel Àngel Sancho.

Elogios para sus músicos

“Tengo una colla de compañeros músicos magníficos: José Llorach, Marc Grasas, Toni Pastor, Marko Lohikari, Benjamí Salom... No he podido estar mejor acompañada”, ha confesado la autora, quien ha recordado que cuando regresó a Mallorca vino "buscando la luz, pero el hecho de vivir aquí también me implica poder trabajar con músicos de aquí. Para mí, este disco supone un antes y un después. Quiero que esta luz, esta calidez que he encontrado con la gente que está a mi alrededor, continúe. A partir de ahora los discos que vengan también tienen que ser así, en los que participen todos”, ha subrayado no sin antes dar un nombre más, el del pianista Gori Matas, su último fichaje, quien ofreció “un solo con una elegancia especial” en el arranque de su gira en el Palau de la Música de Barcelona.

Maria del Mar Bonet, junto a su disco 'L'aigua no cansa' / MANU MIELNIEZUK

Bonet también ha remarcado que uno de sus objetivos es mantener en directo la esencia del trabajo de estudio. “No me gusta hacer discos que suenen diferente en directo”, ha afirmado la artista, que ha asumido la producción y los arreglos junto al músico y productor Toni Pastor. L’aigua no cansa, con imágenes del fotógrafo y cineasta Pep Bonet, procedentes de su serie de retratos ‘Paradís’, es también un homenaje al Pare Rafel Ginard, “un hombre imprescindible para mí”, ha reconocido. “La música popular viva, no la de los libros, era como el agua, que se transforma y que no cansa”, decía el folclorista mallorquín.

Lo que sí le cansa a esta “activista de la cançó, de la literatura y de la terra”, como la definen Anita y Miquel Àngel Sancho, es el sobreturismo: “Mallorca es una isla pequeña, donde hay demasiada construcción, demasiada gente, masificada turísticamente, sin un control dedicado a la gente que vive en ella, al espacio, al paisaje, a lo que significa belleza. Cuando éramos pequeños era un paraíso. No sé hasta qué punto podremos aguantar este sufrimiento. Pronto no quedará nada o muy poco por defender”.

Contra los políticos irresponsables, la guerra y la violencia machista

En las letras escritas por Bonet hay amor, porque “el amor es algo importantísimo para el ser humano, y si no se tiene hay que buscarlo”, pero también hay denuncia: “¿Por qué hay gente que no tiene casa?, ¿por qué no se ha hablado de esas víctimas de las que se debe hablar?”, se ha preguntado sobre la catástrofe que produjo la dana en Valencia.

“Este mundo hay que cuidarlo porque está enfermo. Venimos al mundo para estar cinco minutos y hay gente que se dedica a tirar bombas de una manera inaudita (…) También me gustaría que no nos acostumbráramos tristemente a ver cómo van matando a las mujeres, eso es muy difícil de soportar. Todavía hay el mismo número de personas asesinadas cada mes, cada dos meses, cada año”, ha añadido una artista que tiene “necesidad de hacer preguntas que me hacía a mí misma y que hacía a todo el mundo”.

En este sentido también ha querido mostrar su preocupación por las muertes de migrantes en el Mediterráneo, ha pedido “poner en un pedestal a Open Arms” y ha lamentado que mientras “los turistas hacen la siesta” en las playas haya personas “muriendo ahogadas, por lo que ha reclamado una mayor reacción colectiva antes realidades que considera “inhumanas”. “Esas son las cosas que me importan y me hacen daño”, ha subrayado.

En el año en que celebra su 60 aniversario en los escenarios, Bonet ha querido recordar a muchos de sus compañeros, algunos ya desaparecidos, o retirados de los focos, “desde Els Setze Jutges a mi hermano (Joan Ramon), Serrat, Quico Pi de la Serra, Ovidi Montllor, Lluís Llach, Toti Soler, Guillermina Mota, Paco Ibáñez… Estoy muy orgullosa y contenta de haber caminado con todos ellos y aprendido de todos ellos, defendiendo nuestra lengua, nuestra forma de ver la vida”.