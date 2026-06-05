Películas
Madonna anuncia que estrenará 'Confessions II - The Film' el 8 de junio por YouTube
El filme es "una ambiciosa obra visual de más de 10 minutos, construida en torno a las primeras seis canciones del próximo álbum de Madonna, incluyendo 'I Feel So Free' y 'Bring Your Love' con Sabrina Carpenter"
EFE
Madonna anunció este viernes que 'Confessions II – The Film' llegará a la plataforma de YouTube el 8 de junio a las 11:00 am ET (15:00 hora GMT).
La cinta se estrenará en el Festival de Cine de Tribeca de Nueva York, apenas 24 horas después de que la Reina del Pop sorprendiera a sus seguidores con un concierto en Times Square para presentar 'Confessions II', su decimoquinto álbum de estudio y secuela de 'Confessions on a Dance Floor' (2005), cuyo lanzamiento está previsto para el 3 de julio.
La autora de 'Like a Virgin' hizo el anuncio a través de su cuenta de X, donde compartió el póster de la película. En la imagen aparece suspendida de un arnés, con las piernas cruzadas y unas botas negras, sobre un llamativo fondo rojo.
El festival describió el filme como "una ambiciosa obra visual de más de 10 minutos, construida en torno a las primeras seis canciones del próximo álbum de Madonna, incluyendo 'I Feel So Free' y 'Bring Your Love' con Sabrina Carpenter".
"Cada canción se desarrolla a lo largo de seis capítulos, cada uno un thriller sensual, una ilusión de baile, un sueño febril épico. Al igual que el álbum, difumina la distinción entre las canciones, construyendo narrativas cósmicas que siguen una lógica onírica retorcida", añade.
Recientemente Madonna apareció en el Festival de Coachella como estrella invitada del espectáculo de Carpenter, quien era una de las cabezas de cartel de esta edición.
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