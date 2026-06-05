Gritos y silbidos en el Festival de Les Arts por el sonido: “¡No se oye! ¡Que paguen la multa!”

Los peores pronósticos se han cumplido. Las limitaciones acústicas en el Festival de Les Arts se han aplicado para cumplir con la sentencia judicial que les insta a cumplir con la normativa municipal: no superar los 85 decibelios de día y los 80 de noche. Dicho y hecho, para disgusto de público y artistas. En dos primeros conciertos, Karavana y Éxtasis, ha sido más que evidente el descenso de volumen. Sin embargo, la constatación final ha llegado con el primer concierto en el escenario principal El Águila con la artista Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh, que ha abandonado el escenario junto a la banda durante más de diez minutos después de tres canciones donde la música se escuchaba residualmente.

Antes, la cantante ha tenido que pedir disculpas tras la primera canción. Los silbidos, gritos y cánticos no se han hecho esperar. "¡Que paguen la multa!", ha coreado el público, en referencia a la sanción que interpondría el Ayuntamiento de València en caso de no cumplir con la normativa y superar los decibelios estipulados.

Tal ha sido la decepción inicial que Leire Martínez se ha tenido que explicar: “Como sabéis, el Ayuntamiento de València obliga a limitar el sonido. A vosotros os afecta pero es que a nosotros los artistas también”, ha dicho. Segundos después, la música se ha elevado ligeramente y la cantante ha explicado que la organización “va a subir un poco el volumen, dentro de lo que se pueda”. El público coreaba su nombre como muestra de apoyo.

Poco antes de comenzar, la inquietud era más que evidente entre los asistentes más puntuales que habían recorrido el resto de escenarios. “Nos hemos ido de Karavana, luego a hemos ido a Éxtasis y también nos hemos marchado porque es una vergüenza. Compramos la entrada el primer día que salieron, pero el año que viene ya no, y eso que hemos venido todos los años. Se han cargado el festival”, relata Ana, de València.

Ana y su pareja han llegado puntuales al escenario principal donde tal como ha comenzado la música que invitaba a Martínez a salir, se han escuchado los primeros silbidos debido a lo bajo que se escuchaba. “Leire grita!” se oía entre el publico, al tiempo que se sucedían quejas y reproches: “Se oye mejor detrás que delante”, “es muy fuerte” son algunas de las frases que se oían entre el público. “Que devuelvan el dinero de la entrada”, se escuchaba entre los grupos de amigos.

“No os vayáis, aunque yo también me iría”

Martinez no ha sido la única damnificada. En el escenario Invernacle by Ballantines, el grupo Éxtasis pedía a la gente que no se fuera pese a que no se escuchaba en su máxima potencia: “No os vayáis, aunque no se escuche. Ya lo sé, yo también me iría”, ha dicho el cantante, mientras bajaba del escenario guitarra acústica en mano para cantar más cerca de las 200 personas que había dentro del invernadero.

Noticias relacionadas

Las quejas han surtido cierto efecto porque en el concierto de La La Love You, el volumen ha subido notablemente. El público ha vuelto a escuchar música en decibelios casi habituales, gracias a los altavoces distribuidos por toda la pista.