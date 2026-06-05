Rilo Kiley avivan la nostalgia de los dosmil en el Primavera Sound 2026

Habíamos visto a Jenny Lewis en el Primavera Sound (de 2013) como miembro de directo de The Postal Service, pero este viernes actuaba por primera vez en el festival y en España con el grupo que la reveló musicalmente: Rilo Kiley, emblema del 'indie rock' más melodioso de los dosmil, banda sonora de infinitas películas, series y vidas.

En 2025 empezaron a tocar juntos otra vez después de 17 años sin hacerlo. Su reunión nos ha llegado rodada, sus grandes éxitos (reunidos el año pasado en el volumen 'That's how we choose to remember it') de nuevo bien engrasados. Arrancaron con el tema titular de 'The execution of all things' (2002) y se marcaron luego, recurriendo al mismo disco, una ágil 'Spectacular views' con 'outro' extendida para el deleite ruidoso del guitarrista Blake Sennett (también conocido por The Elected) y el batería Jason Boesel.

Rilo Kiley, la banda 'indie rock' de Jenny Lewis, en la segunda jornada del Primavera Sound 2026, este viernes en el Parc del Fòrum. / Jordi Otix

El desfile de clásicos entusiasmó visiblemente a un público compuesto, sobre todo, de fans de toda la vida, de los que peinamos canas. No faltaron en el repertorio 'Paint's peeling' y sus guitarras deliciosamente crujientes, ni 'Dreamworld' y su gran estilo soft rock (o, más en concreto, Fleetwood Mac), ni baladas retro del calado de 'I never' y 'Does he love you?'.

A Lewis se le resistieron un poco los falsetes de 'Silver lining', pero en general sacó brillo a su carisma vocal y supo meterse al público en el bolsillo con su simpatía. Siempre cerca, debajo del piano Wurlitzer, a modo de aparente amuleto, un libro del gurú de la autoayuda Wayne Dyer: 'Cómo ser una persona sin limites'. La bibliografía del autor es parte del atrezo en estos conciertos de reunión y, al parecer, no es ningún chiste irónico, sino una forma de Lewis de agradecer a Dyer sus enseñanzas.

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Para el final quedó el triplete de particular intensidad emocional: el himno de claro regusto folk 'With arms outstretched' (que quizá mereció coros más exuberantes por parte del público), 'A better son/daughter' y su canción todavía más famosa, 'Portions for foxes', que los más aficionados a las series recordarán como el tema que puso banda sonora al flechazo entre Meredith Grey y Derek Shepherd en 'Anatomía de Grey'. Los dosmil no estuvieron tan mal.